İran ve ABD, Katar'daki Önemli Nükleer Müzakereleri Yeniden Başlattı

İran ve Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği'nin arabuluculuğunda Katar'da 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmayı yeniden tesis etmeyi amaçlayan durdurulan müzakereleri yeniden başlatacak.

İran dışişleri bakanlığı sözcüsü olarak yeni atanan Nasır Kanani, Pazartesi günü İran'ın devlet tarafından işletilen IRNA haber sitesine, Tahran'ın baş müzakerecisi Ali Bagheri Kani'nin görüşmelere başlamak için Salı günü Doha'ya gideceğini söyledi.

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley'in de Katar'ın başkentine gittiği bildirildi.

Hem İran hem de Batı medyasında yer alan haberlere göre Bagheri Kani ve Malley, Katar dışişleri bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ile ayrı ayrı görüşecek.

Görüşmelere ilişkin haberler, AB dış politika sorumlusu Josep Borrell'in İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amirabdollahian ile görüşmek üzere Tahran'a seyahat etmesinden iki gün sonra geldi ve iki taraf Mart ayından beri çıkmaza giren müzakerelerin "derhal" yeniden başlatılacağını duyurdu.

İran, her şeyden çok, orijinal anlaşma kapsamında vaat edilen ekonomik faydaların müzakereler sırasında garanti altına alınmasını istediğini iddia etti. ABD, Tahran'ın barışçıl olduğunda ısrar ettiği İran'ın nükleer programı üzerindeki kısıtlamaları eski haline getirme anlaşmasını eski haline getirmek istiyor.

ABD, 2018'de Donald Trump başkanlığı sırasında anlaşmayı tek taraflı olarak terk etti ve İran'a şu anki Başkan Joe Biden tarafından bugüne kadar uygulanan sert yaptırımlar uyguladı.

Anlaşmanın resmen bilindiği üzere Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı (JCPOA) restore etme müzakereleri, Nisan 2021'de İran ile P4+1 (Çin, Rusya, Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık) arasında Viyana'da ABD'nin dolaylı katılımıyla başladı. .

Çoğu konu Mart ayına kadar kabul edildi, ancak yaptırımların kaldırılması kapsamında dönen birkaç sonuçsal konu İran ve ABD arasında kaldı. Müzakereler dolaylı olarak AB arabuluculuğu yoluyla devam etti, ancak müzakereciler bu konularda anlaşmaya varamadılar; bunlardan biri, İran'ın İslam Devrim Muhafız Kolordusu (IRGC) üzerindeki “yabancı terör örgütü” tanımının kaldırılıp kaldırılmayacağıydı.

Katar görüşmelerinin nihai bir anlaşmaya varacağının garantisi yok, ancak nükleer anlaşmayı canlandırmak için kalan süre sınırlı olabileceğinden, son bir çabanın sinyalini verebilirler.

Bu ayın başlarında İran , Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından JCPOA kapsamında kurulan 27 izleme kamerasını söktü ve ABD ve Avrupalı ​​müttefikleri tarafından kurumun yönetim kurulunda Tahran'a yönelik önerilen bir kınamaya yanıt olarak gelişmiş santrifüjler kurdu. valiler toplantısı.

Hem IAEA genel müdürü Rafael Grossi hem de AB'den Borrell, Tahran'ın hamlesinin haftalar içinde bir çözüm bulunmazsa JCPOA çabaları için ölümcül olabileceği konusunda uyardılar.