NATO, Hızlı Tepki Gücünü 300.000 Askere Çıkaracak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Batı askeri ittifakının “stratejik rekabet çağına” yanıt olarak hızlı tepki kuvvetlerinin boyutunu yaklaşık sekiz kat artırarak 300.000 askere çıkaracağını söyledi.

NATO'nun tepki gücü şu anda gerektiğinde hızla konuşlanabilecek yaklaşık 40.000 askerden oluşuyor.

Stoltenberg, Pazartesi günü, belirli müttefikleri savunmak için kuvvetlerin konuşlandırılması da dahil olmak üzere diğer önlemlerle birleştiğinde, NATO güçlerini genişletme hareketinin “Soğuk Savaştan bu yana toplu savunma ve caydırıcılığın en büyük revizyonunun” bir parçası olduğunu söyledi.

Bakan, Salı günü İspanya'nın Madrid kentinde yapılacak ve bloktaki 30 askeri müttefikin de Rusya'nın işgalinden sonra Ukrayna'ya daha fazla destek konusunda anlaşmaya varmasının beklendiği bir NATO zirvesi öncesinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, müttefiklerin Rusya'yı "güvenliğimize yönelik en önemli ve doğrudan tehdit" olarak gördüklerini açıkça belirtmelerini beklediğini söyledi.

NATO zirvesindeki bir diğer ana tema, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılma olasılığı olacak.

NATO üyesi Türkiye, iki ülkenin Türkiye'nin “terörist” olarak nitelendirdiği Kürdistan İşçi Partisi veya PKK gibi örgütlere karşı yumuşak yaklaşımı olarak değerlendirdiğini öne sürerek başvuruları şimdiye kadar engelledi.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın Türk makamları tarafından aranan kişiler için iade taleplerinin yerine getirilmesini talep ediyor.

Ankara ayrıca, iki ülke tarafından Türkiye'nin 2019'da Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri harekatı üzerine uyguladığı silah kısıtlamalarının kaldırılacağına dair güvence istiyor.

Stoltenberg, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'ın Madrid zirvesinin oturum aralarında bir araya gelme konusunda anlaştıklarını söyledi.