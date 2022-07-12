İran, Rusya'ya Savaş Uçağı Tedarik Etmeyi Planlıyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin İran'ın Rus güçlerini insansız hava araçlarını kullanmak için eğitmeye hazırlandığını öne sürdüğü bilgileri söyledi.

İran'ın onları teslim edip etmediğinin henüz belli olmadığını da sözlerine ekledi.

İran, ABD'nin iddiasını onaylamadan veya reddetmeden, Rusya ile teknolojik işbirliğinin savaştan önce geldiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasser Kanani Chafi, İran'ın Fars haber ajansına yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda bu ilişkide özel bir gelişme olmadı" dedi.

Dronlar hem Ukrayna hem de Rusya için savaşta ayrılmaz bir rol oynadı.

Daha geçen hafta Ukrayna , savaş çabalarına yardımcı olmak için binlerce insansız hava aracı bağışı için çağrıda bulundu .

Her iki taraf da onları düşmanın mevzilerini tespit etmek ve daha sonra bir hedefe kendi topçu atışlarını yönlendirmeye ve düzeltmeye yardım etmek için kullanıyor.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 19 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'a seyahat edeceğini söyledi. Erdoğan'ın Suriye konulu barış görüşmeleri için İran Cumhurbaşkanı Ebrahim Raisi ve Türkiye'den Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Sullivan, ABD tarafından alınan istihbaratın, Rusya'nın doğu Ukrayna'ya yönelik saldırısının "kendi silahlarının idamesi pahasına geldiği" görüşünü desteklediğini de sözlerine ekledi.

Ayrıca İran insansız hava araçlarının daha önce Yemen'deki Husi isyancılar tarafından Suudi Arabistan'a saldırmak için kullanıldığını gözlemledi.

Açıklamaları, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu hafta İsrail ve Suudi Arabistan'a yapacağı ziyaretten önce geldi. Her iki ülke de şimdiye kadar Ukrayna'daki savaşı nedeniyle Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmadı.

İsrail, ortadan kaldırılmasını isteyen İran'ı en büyük bölgesel tehdit olarak görüyor.

ABD ve diğer müttefikler, Şubat ayındaki işgalden bu yana Ukrayna'ya milyarlarca dolar değerinde silah sağladı.

Sullivan, ABD'nin "Ukrayna'nın etkin savunmasını sürdürmeye" devam edeceğini söyledi.

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