Patel, Yeni Başbakan Olma Yarışına Katılmayacağını Söyledi

Adaylık sonucu bu akşam bekleniyor

BBC News, 1922 Komitesi Başkanı Sir Graham Brady'nin Muhafazakar liderlik yarışması için adaylık sürecinin sonucunu bu akşam 1800 BST'de veya çok kısa bir süre sonra açıklayacağını anlıyor.

Umutluların, yarınki ilk tur oylama için oy pusulasına girebilmeleri için diğer milletvekillerinden 20 aday göstermeleri gerekecek.

Oradan 30'dan az oy alan adaylar elenecek ve Perşembe günü yapılacak ikinci tur oylamada en az oyu alan aday elenecek.

Sadece iki kişi kalana kadar art arda yapılan turlar devam ediyor ve ardından yeni bir lider ve dolayısıyla yeni bir başbakan seçmek için yaklaşık 180.000 kişilik Muhafazakar üyeliğin posta oylamasına gidiyor.

Kazanan 5 Eylül'de açıklanacak.

Sunak, Hancock'un desteğini aldı

Rishi Sunak'ın başka bir destekçisi var - eski sağlık sekreteri Matt Hancock.

Geçen yıl kendi Covid kurallarını çiğnedikten sonra kabineden istifa eden Hancock, "bu ülkeyi yönetecek en iyi adayı" desteklediğini söyledi.

Hancock, Sunak için, "Ülke için teslim edecek ve bir sonraki seçimi kazanacak plana, karaktere ve deneyime sahip" dedi.

Tory Milletvekili, aynı mesajı Twitter'a göndermeden önce duyuruyu kendi Matt Hancock uygulamasında yapmayı seçti.

Truss, 20 milletvekilinin destek kotasına ulaştı

Liz Truss şimdi 20 milletvekilinin desteğini aldı, yani Tory liderlik yarışında yarışmak için gerekli sayıda adaylığı güvence altına aldı.

Peterborough Milletvekili Paul Bristow, önceki en iyi seçimi Grant Shapps'ın yarıştan çekilmesinin ardından bağlılığını dışişleri bakanına çevirdi.

Bristow tweet'leriTruss'un Muhafazakar Partiyi birleştirmek ve İngiltere'ye teslim etmek için "en iyi konumda" olduğunu.

Truss şimdi, bu geceki son saat 18:00 BST'den önce 20 milletvekilinin desteğine ulaşan yarışmacılar olarak Rishi Sunak , Penny Mordaunt ve Tom Tugendhat'a katılıyor.

Yarışın neresindeyiz?

Ve gittiler. Tory liderlik yarışı, adayların resmi konuşmalarını yapmaya başlamasıyla bu sabah gerçekten başlamış gibi görünüyor. Aslında, birbirine birkaç yüz metre mesafede üç fırlatma vardı.

Şu ana kadar Muhafazakar milletvekilleri arasında en önde gelen isim Rishi Sunak.

Konu ekonomik taahhütler olduğunda, konuşması dürüstlük ve sorumluluktu. Diğer adaylar gibi vergi indirimleri vaat ediyor. Ancak bunun ancak enflasyon kontrol altına alındığında ve ekonomi büyüdüğünde gerçekleşebileceğini söylüyor.

Sunak'ın da Boris Johnson'ı anması dikkat çekti. Başbakan, partisinin bazı kesimleri arasında hâlâ popüler ve Sunak onları yabancılaştırmak istemiyor.

Yolun hemen ilerisinde, Tom Tugendhat temiz bir başlangıç ​​için adım atıyordu. Yakıt vergisini düşürmeyi ve ulusal sigortadaki artışı tersine çevirmeyi vaat ediyor.

Bu arada Kemi Badenoch, hükümet harcamalarında sınırlama olmaksızın vergi indirimleri vaat etmeyeceğini söyledi.

Henüz başlamamış olmasına rağmen, Liz Truss milletvekillerine Muhafazakar üyeliğin son oylamasında Sunak'ı yenebilecek en iyi kişi olduğu argümanını yapıyor. Jacob Rees-Mogg ve Nadine Dorries'in desteği muhtemelen Muhafazakar sağda onun gözüne girecek. Şimdiye kadar, birkaç aday arasında bölündü. Truss'un ekibi, onun düşük vergili Muhafazakarlar için birleştirici adaylar olmasını sağlamaya çalışıyor.

Bir aday bu sabah ayrıldı - şu anda Sunak'ı destekleyen ulaştırma sekreteri Grant Shapps.

Diğer kampların çoğu, bu akşam son teslim tarihine kadar 20 destekçi eşiğine ulaşacağından emin. Bunun istisnası, daha sonra okulu bırakacak gibi görünen Rehman Chishti.