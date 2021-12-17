İran Nükleer Müzakereleri Viyana'daki Mütevazı Kazanımların Ardından 'Yakında' Devam Edecek

İran'ın 2015 nükleer anlaşmasını restore etmek için Viyana'daki yedinci tur müzakereler sona erdi ve ilerleme kaydedilmiş gibi görünse de, müzakere eden dünya güçleri bir anlaşmaya yakın değil.

ABD'nin 2018'de bıraktığı anlaşmanın geri kalan imzacılarının Ortak Komisyon toplantısı Cuma günü Palais Coburg'da yapıldı.

Heyetlerin, Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı (JCPOA) restore etme yolunda ilerlemek amacıyla yaklaşık bir hafta içinde Avusturya başkentine geri dönmeleri bekleniyor.

Avrupa Birliği'nin müzakerelerin koordinatörü Enrique Mora Cuma günkü toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Bir anlaşmaya varmak için aylarımız değil, haftalarımız var" dedi.

"Bu müzakerelerde gerçekten başarılı olmak istiyorsak kesinlikle önemli olan bir aciliyet duygusu var."

Rusya'nın baş müzakerecisi Mikhail Ulyanov, bir tweet'te görüşmelerin "yakında" devam edeceğini söyledi ve müzakerelerin son turunun "daha yoğun müzakereler için sağlam bir temel hazırladığı bir anlamda başarılı olduğunu" da sözlerine ekledi.

Raporlar, tarafların Haziran ayındaki altıncı tur sonunda ulaşılan bir metinden unsurları ve Başkan Ebrahim Raisi yönetimi tarafından bu ayın başlarında iki belge şeklinde sunulan yeni önerileri içeren yeni bir ortak taslağa ulaşmaya yakın olduğunu gösteriyor. .

İran, Çin, Rusya, Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık – artı dolaylı olarak katılan ABD – bir taslak üzerinde anlaşmaya varırsa, bu, müzakereleri ilerletmek için bir temel teşkil edecektir.

Cuma günkü toplantıdan önce İran'ın baş müzakerecisi Ali Bagheri Kani, bir tweet'te hafta içinde "iyi ilerleme" kaydedildiğini ve kısa bir aradan sonra sekizinci tur yapılacağını söyledi.

İran, ABD'nin "azami baskı" kampanyasının bir parçası olarak uyguladığı tüm yaptırımların kaldırılmasını istediğini söyledi ki bu Batılı muadillerinin maksimalist olarak gördüğü bir pozisyon.

İran ayrıca yaptırımların kaldırıldığını doğrulamak için bir süre istiyor ve ABD'nin bir daha anlaşmadan dönmeyeceğini garanti ediyor - ilk ikisi üzerinde anlaşmaya varıldığında üçüncü bir metnin parçası olarak sunmak istediğini talep ediyor.

Nükleer gelişmeler

Nükleer anlaşmanın Batılı imzacıları, İran'ın nükleer ilerlemeleri nedeniyle defalarca aciliyet aradılar.

Geçen hafta yapılan ortak açıklamada, sözde E3'ten üst düzey diplomatlar, "Hızlı ilerleme olmazsa, İran'ın nükleer programını hızlı bir şekilde ilerletmesi ışığında, JCPOA yakında boş bir kabuğa dönüşecek" dedi.

Cuma günkü toplantının ardından E3 diplomatları yaptığı açıklamada, "son 24 saat içinde bazı teknik ilerlemeler oldu, ancak bu bizi yalnızca Haziran ayındaki görüşmelerin durduğu noktaya daha da yaklaştırıyor" dedi.

Ayrıca, tüm katılımcıların görüşmelere devam etmek istediklerini söylediler, ancak İran'ın müzakerecisi kısa bir ara verilmesi çağrısında bulundu. Nükleer programının barışçıl olduğunu iddia eden İran, Batılı mevkidaşlarının endişelerini tamamen hafifletebilmelerinin tek yolunun yaptırımları kaldırmak olduğunu söylüyor.

İran şu anda gelişmiş santrifüjler kullanıyor, sınırlı nükleer denetimlere sahip ve ABD'nin çekilmesinin ardından yüzde 60'a kadar uranyum zenginleştiriyor. Ancak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), bir bomba için gereken yüzde 90 zenginleştirmeyi denemediğini doğruladı.