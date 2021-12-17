Batı Şeria'nın Öldürülmesinin Ardından Yerleşimciler Filistin Köylerine Saldırdı

Filistinli yetkililer, Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki birkaç köye baskın düzenleyerek evleri ve arabaları parçaladığını ve en az iki kişiyi dövdüğünü söyledi.

Cuma günkü saldırılar, Filistinli silahlı kişilerin bölgede pusu kurarak bir İsrailliyi öldürmesinden bir gün sonra gerçekleşti.

Yerleşimci Yehuda Dimentman'ın Perşembe günü geç saatlerde işgal altındaki Batı Şeria'daki yasadışı bir yerleşim karakolunun yakınında arabasına ateş açması sonucu öldürülmesi, Filistinli sakinler ile İsrailli yerleşimciler arasında daha fazla şiddeti ateşlemekle tehdit etti.

Dimentman'ın aracındaki diğer iki yolcu Perşembe günü hafif yaralandı.

Yerleşim faaliyetlerini izleyen Filistin Yönetimi yetkilisi Ghassan Daghlas, yerleşimci gruplarının Cuma günü erken saatlerde kuzeydeki Nablus kenti yakınlarındaki birkaç Filistin köyüne girerek arabaları ve evleri parçaladığını söyledi. Yaralı iki Filistinli hastaneye kaldırıldı.

Dağlas'a göre, Filistin'in Qaryout köyünde yerleşimciler bir eve girdi ve Wael Miqbel adlı bir sakini kaçırmaya çalıştı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar Miqbel'in yüzünde morluklar ve şişlikler olduğunu gösterirken, internette yayınlanan diğer video ve fotoğraflarda silahlı yerleşimciler ile Filistinli sakinler arasındaki çatışmalar görülüyor.

Nablus'un kuzeybatısındaki Burka köy meclisi başkanı Cihad Salah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerleşimcilerin köye ateşli silahlarla saldırdığını söyledi.

Köyün kışlasını ateşe verdiklerini ve çok sayıda Filistin evini taşladıklarını da sözlerine ekledi.

Filistin Wafa haber ajansı, yerleşimcilerin kuzey Nablus'taki Sebastia kasabasına saldırdığını ve Filistinlilere ait çok sayıda aracı ve bir araba bakım atölyesini parçaladığını bildirdi.

İsrailli liderler Perşembe günkü silahlı saldırının arkasındaki saldırganları bulma sözü verdi ve ordu bölgeye ek kuvvetler yerleştirdi.

Wafa'ya göre, gece baskınlarında Burka'dan en az üç adam tutuklandı.

Ordu Cuma günü yaptığı açıklamada, Filistinli silahlı kişiler için insan avının sürdüğünü söyledi ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Dimentman'ın arabası, İsrail'in 2005 yılında Gazze Şeridi'nden çekilmesinin bir parçası olarak boşaltılan eski bir yerleşim yeri olan Homesh'in yasadışı karakolundaki bir Yahudi ilahiyat okulundan ayrıldıktan sonra ateşe verildi.

Son saldırılar, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail-Filistin şiddetindeki artış sırasında gerçekleşti.

Bu ayın başlarında, ultra-Ortodoks bir Yahudi, Kudüs'ün Eski Şehir surlarının dışında Filistinli bir saldırgan tarafından bıçaklandıktan sonra ciddi şekilde yaralandı.

Bir hafta önce, bir Hamas üyesi Eski Şehir'de ateş açarak bir İsrailliyi öldürdü. Her iki saldırgan da İsrail güçleri tarafından öldürüldü. Bu hafta İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Ras al-Ain bölgesine düzenlediği baskın sırasında bir Filistinliyi daha öldürdü.

Bu ayın başlarında İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beita köyünde yasadışı yerleşimlere karşı düzenlenen bir protesto sırasında Filistinli bir adamı da öldürdü. İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki bir askeri kontrol noktasına araba çarpması iddiasıyla bir Filistinli çocuğu öldürdü.

İsrail, 1967 Ortadoğu savaşında Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı ele geçirdi. Bölgeler şu anda Filistinlilerin gelecekteki bağımsız devletlerinin bir parçası olarak aradıkları 164 yerleşim yeri ve 116 ileri karakolda yaşayan 700.000'den fazla Yahudi yerleşimciye ev sahipliği yapıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklardaki tüm Yahudi yerleşimleri yasadışı kabul ediliyor. Uluslararası toplumun çoğu gibi Filistinliler de yerleşimleri barışın önündeki en büyük engel olarak görüyor.