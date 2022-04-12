İran, Katar ile Anlaşma Yaptıktan Sonra Dünya Kupası Taraftarlarını Ağırlamaya Hazırlanıyor

İran, bu yılın sonlarında komşu ülkesinde düzenlenecek olan Erkekler Futbol Dünya Kupası'nın taraftarlarını ağırlama planlarını harekete geçirirken Katar ile bir dizi anlaşmaya vardı.

Katar ulaştırma bakanı Jassim bin Saif al-Sulaiti, İran Karayolları Bakanı Rostam Ghasemi tarafından ağırlandı ve Pazartesi günü Doha Uçuş Bilgi Bölgesi'ni (FIR) Tahran FIR ile ilişkilendirme operasyonları da dahil olmak üzere anlaşmaların imzalanmasıyla sonuçlanan tatil adası Kish'e iki günlük bir ziyaret gerçekleştirdi.

Devlet medyasına göre, iki ülke ayrıca aralarındaki uçuş sayısını artırmayı da kabul etti.

Artan işbirliği, taraftarların Doha'dan 40 dakikalık bir uçuş veya altı saatlik bir tekne yolculuğu olan Kish adasında kalmalarını kolaylaştırmanın yanı sıra, taraftarları düzenli aralıklarla ileri geri götürecek tekne rotalarını ve uçuşlarını artırmayı amaçlıyor.

El-Süleyti, İran Serbest Ticaret-Sanayi Bölgeleri Örgütü Başkanı Said Muhammed ile de bir araya geldi.

Dünya Kupası konusunda işbirliği, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi ve Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani'nin Şubat ayı sonlarında Doha'da imzaladığı 14 anlaşmadan birine konu oldu. İki lider, Pazartesi günkü anlaşmaları geçen hafta bir telefon görüşmesinde de tartıştı.

Kish ana odak noktası olsa da, İranlı yetkililer hayranlarını ağırlamak için güney Hormozgan Eyaleti'nin diğer adalarını ve şehirlerini de kullanabilmeyi umuyorlar.

Ayrıca, iki ülke arasındaki turizm ve seyahat bağlarını güçlendirmek için Kasım ayında başlayacak olan Dünya Kupası'nın ötesine bazı önlemleri potansiyel olarak uzatmak istiyorlar, ancak detaylar hala belirsiz.

Ghasemi, yüz binlerce Dünya Kupası taraftarının İran'da kalmasını beklediğini söyledi.

İran Karayolları Bakanı, "Şimdi yabancı hayranların ve turistlerin boş zamanlarında ülkemizin cazibe merkezlerini de ziyaret etmek için İran'a seyahat etmeleri için zemin yaratmayı planlıyoruz" dedi.

İran'daki konaklamalar, kısmen İran riyalinin son yıllarda ABD tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle aldığı hırpalama nedeniyle, yabancı ziyaretçiler için Katar'dakilerden çok daha ucuz olacaktır.

İranlı yetkililer, Dünya Kupası sırasında Kish'te kalan ve ileri geri seyahat eden taraftarların, son yıllarda COVID-19 salgınının ve yaptırımların birleşik etkilerinden önemli ölçüde etkilenen ülkenin turizm sektörüne fayda sağlayabileceğini umuyor.

İran Sivil Havacılık Örgütü Başkanı Muhammed Muhammedi, şu anda İran ile Katar arasında günde 72 uçuş olduğunu söyledi. Bu sayının günde 100 uçuşa çıkarılabileceğini söyledi.

Muhammedi ayrıca, İran'ın Dünya Kupası döneminde iki ülke arasında kargo transferini kolaylaştırabileceğini söyledi.

İran ayrıca Katar'a deniz seyahatini kolaylaştırmak için yeni yolcu gemileri kullanmaya çalışıyor. Karayolları Bakan Yardımcısı Ali Akbar Safaei, Mayıs ayında Ramazan Bayramı'na kadar birkaç yeni kruvaziyer hattının devreye gireceğine söz verdi.

Daha fazla seyahati teşvik etmek ve kolaylaştırmak için İran'ın Katar'dan gelen ziyaretçiler için gerekli vizelerden feragat etmesi bekleniyor.

İran Turizm Bakanlığı'nın dış turizm departmanına başkanlık eden Leila Azhdari, dışişleri bakanlığının 18 Aralık'ta sona erecek Dünya Kupası sırasında Katar'dan iki ay boyunca seyahat vizelerinden feragat etmeyi kabul ettiğini söyledi.

Ziyaretçilerin, bu iki ay boyunca 20 günlük konaklamalar için ücretsiz tek veya çoklu giriş geçişleri için başvurabileceklerini ve kesin tarihleri daha sonra açıklanacağını söyledi.