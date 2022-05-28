İran Güçleri Körfez'de İki Yunan Tankerine El Koydu

İran devlet medyası, Tahran'ın İran kıyılarında tutulan bir tankerden ABD tarafından İran petrolüne el konulması üzerine Atina'ya karşı "cezai eylem" yapacağı uyarısında bulunmasından kısa bir süre sonra, İran güçlerinin Cuma günü Körfez'de iki Yunan tankerine el koyduğunu bildirdi.

İran Devrim Muhafızları (IRGC) Cuma günü resmi web sitesinde yaptığı açıklamada, Basra Körfezi'nde "işlenen ihlaller nedeniyle" iki Yunan petrol tankerine el koyduklarını söyledi. Açıklamada, "ihlallerin" ne olduğu konusunda ayrıntılı bilgi verilmedi.

Yunanistan, IRGC'nin Cuma günü Körfez'de Yunan bayraklı iki petrol tankerine el koyduklarını açıklamasının ardından İran'ı "korsanlık" ile suçlayarak yanıt verdi.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Bu eylemler korsanlık eylemleriyle eşdeğerdir" dedi ve Yunan vatandaşlarını İran'a seyahat etmekten kaçınmaları konusunda uyardı. Gazete, Atina'daki İran büyükelçisini "şiddetli" el koymaya karşı şiddetle protesto ettiğini söyledi.

Hareket, iki ülke arasında, Nisan ayında Yunanistan'da ele geçirilen Rusya bayraklı bir tankerdeki İran petrol kargosunun kaderi hakkındaki bir anlaşmazlığın ortasında geldi.

Atina, İran donanması helikopterlerinin Cuma günü erken saatlerde iki tankere silahlı adamlar indirdiğini söyledi.

Bakanlık, bunlardan biri olan Delta Poseidon'un o sırada uluslararası sularda yelken açtığını söyledi.

Atina merkezli Polembros şirketinin sözcüsü, ikinci tankeri Prudent Warrior olarak tanımladı.

"Gemiye İranlı yetkililer el konuldu. Şu anda onlarla hiçbir iletişimimiz yok, "dedi AFP'ye.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, ikinci tankerin ele geçirildiğinde İran kıyılarına yakın olduğunu söyledi.

Bakanlık, dokuz Yunanlının gemilerin mürettebatı arasında olduğunu söyledi, ancak gemideki diğer denizcilerin sayısını vermedi.

Bakanlık, Atina'nın Avrupa Birliği ve Uluslararası Denizcilik Örgütü'nü olayla ilgili bilgilendirdiğini söyledi.

Çarşamba günü, Yunanistan, Nisan ayında el konulan tankerden 115.000 ton İran petrolünü, İran'a yönelik yaptırımların uygulanmasını denetleyen ABD Hazinesi'nin talebi üzerine ABD'ye göndereceğini söyledi.

İran dışişleri bakanlığı, Cuma günü erken saatlerde, Yunanistan'ın gemiyi serbest bırakmasını talep etti ve kargosunun ABD'ye planlanan transferinin uluslararası hukukun "açık bir ihlali" olduğunu söyledi.

Atina, Yunanistan'daki tanker ele geçirme olayını, Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya'ya uygulanan yaptırımlarla ilişkilendirdi.

İran dışişleri bakanlığı bu haftanın başlarında, Yunan maslahatgüzarını protesto etmeye çağırdı.

İran dışişleri bakanlığı, 1979 devriminin ardından Tahran ile Washington arasındaki bağların kesilmesinden bu yana ABD'nin İran'daki çıkarlarını ele alan İsviçre maslahatgüzarını da çağırdı.

Bakanlık, geçen ay Yunan makamları tarafından gemiye el konulmasına yol açan "ABD hükümetinin baskı ve müdahalesini" protesto etti.

AB üyesi Yunanistan, bloğun Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya'ya uyguladığı yaptırımları uyguladığını söyledi.

İran, ABD'yi "deniz hukukunun ve ilgili uluslararası sözleşmelerin açık bir şekilde ihlal edilmesi" ile suçladı ve "gemiye ve yüküne el konulmasının derhal kaldırılması" çağrısında bulundu.

Tanker üzerindeki kavga, İran, ABD ve diğer bazı dünya güçleri arasındaki 2015 nükleer anlaşmasını canlandırmaya yönelik gergin çabaların zemininde gerçekleşti.

ABD, dönemin Başkanı Donald Trump'ın 2018'de Tahran ile büyük güçler arasındaki nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'a yönelik felç edici yaptırımları yeniden uygulamaya koydu.