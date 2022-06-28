İran, Gelişmekte Olan Ülkelerden Oluşan BRICS Grubuna Katılmak İçin Başvurdu

İranlı bir yetkili Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İran'ın BRICS olarak bilinen yükselen ekonomiler grubuna üye olmak için başvuruda bulunduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, İran'ın Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'yı içeren BRICS grubuna üyeliğinin “her iki taraf için de katma değerlere yol açacağını” söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ayrıca Arjantin'in de gruba katılmak için başvurduğunu söyledi. Arjantinli yetkililere hemen yorum yapmak için ulaşılamadı.

Şu anda Avrupa'da bulunan Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, son günlerde Arjantin'in BRICS'e katılma arzusunu yineledi.

Zakharova, Telegram mesajlaşma uygulamasında "Beyaz Saray, dünyada başka neleri kapatacağını, yasakla ya da yağmalayacağını düşünürken Arjantin ve İran BRICS'e katılmak için başvurdu" diye yazdı.

Rusya uzun zamandır Asya, Güney Amerika ve Orta Doğu ile daha yakın ilişkiler kurmaya çalışıyor, ancak son zamanlarda Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerin Ukrayna'yı işgali üzerine uyguladığı yaptırımları havalandırma çabalarını yoğunlaştırdı.

Pazartesi günü, ABD ve diğer Batılı ülkeler, kalabalık bir alışveriş merkezine düzenlenen füze saldırısı da dahil olmak üzere çeşitli Rus saldırılarında 28 sivilin öldürülmesinin ardından Ukrayna'ya sarsılmaz destek sözü verdi.

Rusya, Ukrayna'yı silahsızlandırmak ve faşistlerden korumak için "özel askeri operasyon" dediği şeyde sivilleri hedef almayı reddediyor. Kiev ve Batı'daki müttefikleri, savaşın sebepsiz bir saldırganlık eylemi olduğunu söylüyor.