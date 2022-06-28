Avustralyalı Firma, Mahremiyet Korkuları Nedeniyle Yüz Tanıma Denemesini Durdurdu

Avustralya'nın en büyük ikinci cihaz zinciri, bir tüketici grubunun olası yaptırım eylemi için gizlilik düzenleyicisine yönlendirmesinin ardından mağazalarda yüz tanıma teknolojisi denemesini duraklattığını söyledi.

Salı günü bir e-postada, JB Hi-Fi Ltd'nin bir sözcüsü, JB Hi-Fi'nin sahibi olduğu The Good Guys'ın iki Melbourne satış noktasında isteğe bağlı yüz tanıma özelliğine sahip bir güvenlik sistemini denemeyi bırakacağını söyledi.

CHOICE grubu, Avustralya Bilgi Komisyonu Ofisine (OAIC) ​​yaptığı açıklamada, JB Hi-Fi Ltd'nin sahibi olduğu The Good Guys tarafından teknolojinin kullanımının "makul olmayan şekilde müdahaleci" ve potansiyel olarak gizlilik yasalarını ihlal ettiğini söyledi .

JB Hi-Fi'nin sözcüsü, şirketin kişisel bilgilerin gizliliğini ciddiye almasına ve ilgili yasalara uyduğundan emin olmasına rağmen, “bu teknolojinin kullanımıyla ilgili OAIC'den herhangi bir açıklama gelene kadar… yargılamayı durdurmaya” karar verdiğini de sözlerine ekledi.

Good Guys, her ikisi de Wesfarmers Ltd'ye ait olan ve 800 mağazada toplam yıllık yaklaşık 25 milyar Avustralya doları (19.47 milyon $) satış yapan Avustralya'nın en büyük ev geliştirme zinciri Bunnings ve büyük kutu perakendecisi Kmart ile birlikte bir şikayette bulundu.

Bunnings, The Good Guys'ın hamlesi hakkında yorum yapmak için hemen müsait değildi.

Bir gün önce, CHOICE şikayetini yaptığında, Bunnings, ekibinin karşılaştığı "zorlu etkileşimlerin" sayısındaki artıştan sonra teknolojiyi yalnızca güvenlik için kullandığını söyledi ve CHOICE'ı "yanlış bir tanımlama" yapmakla suçladı.

Good Guys, teknolojiyi yalnızca hırsızlık olaylarını incelemek ve müşterilerin ve ekiplerinin güvenliğini ve refahını sağlamak için kullandığını söyledi.

Kmart, şikayetle ilgili e-posta sorularına yanıt vermedi.

OAIC, şikayeti gözden geçirdiğini söyledi.

Geçen yıl, düzenleyici, Avustralyalı 7-Eleven zincirine, müşteri anketleri yapmak üzere kurulan iPad'lerde 700 markette toplanan "yüz izlerini" yok etmesini emretti.

Ayrıca, bireylerin profillerini oluşturmak, verileri yok etmek ve Avustralya'daki uygulamayı durdurmak için sosyal medya web sitelerinden görüntüler toplayan ABD'li yazılım geliştiricisi Clearview AI'ye de talimat verdi.