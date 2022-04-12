İran, Diplomatik Misyon Saldırılarının Ardından Afgan Elçisini Çağırdı

Tahran, İran – İran, Afgan mültecilerin İran'da dövüldüğünü gösterdiği iddia edilen sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış videoların ardından, komşu ülkedeki diplomatik misyonlarına yönelik saldırılar nedeniyle Afganistan'ın Tahran'daki maslahatgüzarını çağırdı.

Resmi protesto, protestocuların Pazartesi günü Afganistan'ın Herat kentindeki İran konsolosluğunu taşlarla doldurmasının ardından geldi. Ayrıca güvenlik kameralarını kırdıkları ve Taliban güvenlik güçlerinin uyarı atışları yaptıktan sonra dağılmadan önce İran bayrağını yaktıkları bildirildi.

Bu arada, Afganistan'ın başkenti Kabil'de öfkeli protestocular, İran büyükelçiliği önünde "İran'a ölüm" gibi sloganlar attı.

Protestolar, İran sınır muhafızlarının ve çetelerin Afgan mültecilere zarar verdiğini iddia eden videoların ardından geldi.

Videoların ne zaman çekildiği belli değil.

İran Dışişleri Bakanlığı ve Kabil'deki büyükelçiliği, iki ülke ve halkları arasındaki tarihi ve kültürel bağlara zarar vermeyi amaçladıklarını söyleyerek videoları reddetti.

İran dışişleri bakanlığı sözcüsü Saeed Khatibzadeh Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki, ülkelerin halklarının duygularını uyandırmayı hedef alan ve her iki ülkenin halkı ve yetkilileri tarafından daha fazla uyanıklık gerektiren İran ve Afganistan korkusu yaratmak amacıyla bazı klipler ve yorumlar yayınlanıyor" dedi.

Batı komşusuyla 900 kilometrelik (550 mil) bir sınırı paylaşan İran, Taliban hükümetini Afganistan'ın "yönetim organı" olarak adlandırarak henüz resmi olarak tanımadı. Afganistan'da etnik kökenleri, dinleri ve kadınları "kapsayan" bir yönetim kurmak, İran'ın Taliban'ı tanımasının belirtilen koşulu olmuştur.

Afganistan'dan gelen insanlar on yıllar önce savaş ve huzursuzluktan kaçarak İran'a göç etmeye başladılar. Dışişleri Bakanı Hüseyin Amirabdullahyan'a göre, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinden önce dört milyondan az olan sayıları, Ağustos 2021'de ABD liderliğindeki güçlerin aniden ayrılmasından sonra beş milyon kişiye yükseldi.

Her gün binlerce kişinin hala İran sınırlarına akın ettiği düşünülüyor, ancak kesin rakamlar mevcut değil.

İran Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü Taliban'ı mevcut durumun süresiz olarak devam edemeyeceği ve grubun sınırlarını kontrol etmek için daha fazlasını yapması gerektiği konusunda uyardı.