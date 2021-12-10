Biden ve Putin'in Soğuk Savaş Özlemi

Son 10 yılda, Arap Baharı'na yönelik Amerikan ve Avrupa tepkileri, dünya çapında demokrasi davasında Batı demokrasilerine neden güvenilemeyeceğini gösterdi.

Arapların adalet, özgürlük ve iş ayaklanmalarının kısa süreli heyecanından sonra, Batılı güçler, güvenlik meselelerinde de, Arap diktatörlerini her zamanki yatıştırmalarına geri döndüler.

Bu nedenle, Başkan Joe Biden'ın neredeyse bu hafta toplanan “Demokrasi Zirvesi”nin bölgede ve ötesinde şüpheyle karşılanması şaşırtıcı değil.

Biden yönetimi, davetlere hakaret etmek için “demokratik değerlerden daha fazla Amerikan siyasetini” yansıtan seçici kriterler uyguladı.

Ortadoğu'dan sadece Irak ve İsrail davet ediliyor, bu üzücü ve alaycı bir seçim. Son 20 yılın büyük bölümünde ABD işgali altında acı çeken Irak, ABD merkezli Freedom House tarafından “özgür değil” olarak değerlendiriliyor. Ve İsrail, varlığının büyük bir bölümünde Filistin halkını özgürlüklerini ve insan haklarını inkar ederken, yıkımları ve işgalleri üzerinde gelişiyor.

Öte yandan, Freedom House ölçeğinde oldukça düşük ancak Irak'tan daha üst sıralarda yer alan bir NATO müttefiki Türkiye davet edilmiyor. Freedom House'un büyük ölçüde ABD hükümeti tarafından sübvanse edildiği belirtilmelidir.

Ama yine de, Biden'ın kendi sicili, çıkarların ve çıkarların değerlerin baskın olduğu Orta Doğu'daki ABD reel politikasını uzun süredir yansıtıyor.

George W Bush'un 2003'te Irak'ta sahte bahanelerle başlattığı yıkıcı savaşı destekleyen Demokrat senatör Biden'dı; ve İsrail, Filistinlilerin temel haklarını reddettiğinde kendisinden Siyonist olarak bahseden liberal başkan adayıydı.

Ve halk ayaklanması karşısında ABD'nin Mısır'daki Mübarek hükümetine desteğini sürdürmesini savunan, Obama'nın başkan yardımcısı Biden'dı ve onu bir güçlü adam değil, bir müttefik olarak nitelendirdi. Dönemin Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile birlikte Biden, Obama'nın Arap Baharı'na verdiği erken desteği etkisiz hale getirdi ve demokrasiye giden yolu açan 1990'larda Doğu Avrupa'daki ayaklanmalarla karşılaştırmayı reddetti.

Ve Başkan Biden, demokrasiyi ve insan haklarını dış politikasının merkezine koyma sözü vermiş olmasına rağmen, dış politikada realpolitik tarafından yönlendirilmeye devam ediyor ve ABD çıkarlarına uygun olduğunda Orta Doğu despotlarına daha fazla destek veriyor; ki bu - iyi - çok sık.

Ama dünyanın geri kalanı ne olacak?

Biden, muhtemelen 2020 seçimlerinde eski ABD Başkanı Donald Trump'a karşı yükselen kozu haline gelen, yurtiçinde ve yurtdışında demokrasiyi savunmasında iddialı.

Zaferi, en etkili demokrasi olan Amerika Birleşik Devletleri'nde demokrasiyi kurtarmış olabilir ve örneğinin gücünün, gücünün örneği kadar etkili olduğu dünya çapında ABD'nin demokratik duruşundan geriye kalanları kurtarabilirdi.

Güçlü ve zayıf dünya demokrasilerini reform için zorlamak, yolsuzlukla mücadele etmek ve kendilerini otoriterliğe karşı savunmak için yapılan Demokrasi Zirvesi'ne girin. Aynı zamanda Amerika'nın itibarını ve dünya çapındaki etkisini güçlendirmeyi ve Washington'un Çin ve Rusya'ya karşı büyük güç rekabetindeki konumunu iyileştirmeyi amaçlıyor.

Bu şekilde, Biden'ın kampanya sloganı “Amerika Geri Döndü”, otoriter Pekin ile potansiyel yeni bir Soğuk Savaş pahasına da olsa, dünya çapında özgürlük ve demokrasi davasını savunan, eyerde iddialı bir Amerika şeklini alıyor.