Iraklı Milletvekilleri Neden Yeni Cumhurbaşkanını Seçemedi?

Iraklı milletvekilleri, önemli fraksiyonların Pazartesi günkü meclis oturumunu boykot ederek süreci engellemesi nedeniyle yeni cumhurbaşkanını seçemediler.

Seçim oturumu için meclisin 329 üyesinin üçte ikisi gerekiyor.

Ancak Pazartesi günkü oylama, çoğu güçlü Şii Irak lideri Muktada el Sadr ile müttefik olan yasama organlarının uzak durması nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Sadece 58'i geldi.

Boykotu kim duyurdu?

Boykot, 73 sandalyeyle en büyük meclis bloğunun başkanı olan el Sadr tarafından Pazar günü duyuruldu.

Onu 51 sandalyeden oluşan bir bloğa başkanlık eden meclis başkanı Muhammed el Halbousi izledi.

Bunun üzerine 31 sandalyeli Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) de buna uydu.

Sadrist Bloku açıklamasını, Irak Yüksek Mahkemesi'nin cumhurbaşkanlığı hedefi el Sadr tarafından desteklenen önde giden Hoşyar Zebari'nin adaylığını geçici olarak askıya almasının ardından yaptı.

Zebari'nin adaylığı neden askıya alındı?

Yüksek mahkeme, emektar Kürt siyasetçi ve eski dışişleri bakanı hakkındaki bekleyen yolsuzluk suçlamalarına işaret ederek, Batı dostu devlet adamının adaylığının 2016'daki ayrı bir görevden yolsuzluk suçlamalarıyla başa çıkılana kadar devam edemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Zebari'ye yöneltilen ve hiç mahkum edildiği 2016 suçlamaları, yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden alındığı dönemden kaynaklanıyor.

Pazar günü, Zebari suçlamaları reddetti ve mahkemenin sorun çözülene kadar adaylığını geçici olarak askıya alma kararına saygı duyduğunu söyledi.

Seansta ne oldu?

Yeterli çoğunluk sağlanamadan, meclis başkanı el-Halbousi yeni cumhurbaşkanı için yeni bir tarih planlamadan oturumu açık tuttu.

Milletvekili Mishaan Jabouri, "Siyasi partilerin çoğunluğu, cumhurbaşkanlığı görevi üzerinde siyasi bir anlaşma olmaması nedeniyle oturumu boykot etti." dedi.

"Bir anlaşma sağlanana kadar parlamento toplanmayacak."

Sonra ne olacak?

Pazartesi günkü oturumda, Irak'ın siyasi fraksiyonları arasında sadece 10 Ekim parlamento seçimlerinden bu yana büyüyen ve sonuçları komşu İran tarafından desteklenen siyasi gruplar tarafından reddedilen derin bölünmeler yansıtıldı.

Iraklı siyasiler ülkenin en üst makamı için uzlaşmacı bir aday üzerinde anlaşamadılar ve gecikme, başbakan atamasını da engelleyecek bir cumhurbaşkanlığı boşluğu endişelerini artırıyor.

Irak'ın savaş sonrası konvansiyonu'na göre, cumhurbaşkanının büyük ölçüde törensel görevinin ülkedeki Kürt azınlığın bir üyesi tarafından yapılması, başbakanın Şii, meclis başkanının da Sünni olması gerekiyor.

Irak normalde her genel seçimden sonra yeni hükümetteki noktalar için siyasi elit jokey olarak aylarca süren siyasi çıkmaza giriyor.

Iraklılar, neredeyse tüm siyasilerini yolsuzlukla suçlayarak siyasi süreçten giderek daha fazla hayal kırıklığına uğradılar.

Siyasi analist İhsan el-Şammari, cumhurbaşkanının seçilememesinin, bir uzlaşma sağlanınceye kadar Irak'ta şiddete devam edecek siyasi krizlerin önsezisi olduğunu söyledi.

"Anayasayı ihlal etmeye devam etmek, Irak'taki siyasi bloklar ve siyasi güçler arasındaki siyasi farklılıkların derinliğinin bir göstergesidir." diyen Başbakan şöyle devam etti: "Irak'taki siyasi bloklar ve siyasi güçler arasındaki siyasi farklılıkların derinliğinin bir göstergesidir."