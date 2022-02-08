Starmer Protestocular Tarafından Mobbinge Maruz Kaldı

İngiliz milletvekilleri Boris Johnson'ı, bazılarının başbakanın yorumlarıyla tetiklendiğini söylediği bir olayda bir grup öfkeli protestocu tarafından takip edildikten sonra muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer'dan özür dilemeye çağırdılar.

Geçen hafta Avam Kamarası'nda konuşan Johnson, Starmer'ı birleşik krallık'ın en azılı cinsel suçlularından biri olan Jimmy Saville'i kamu davaları direktörü olarak çalıştığı dönemde kovuşturmamakla suçladı.

Pazartesi günü, Parlamento yakınlarında düzenlenen COVID-19 karşıtı aşı gösterisine katılan 59 yaşındaki Starmer kalabalık tarafından kuşatıldı.

Bir polis arabasına bindirilmeden önce, protestoculardan bazıları ona "Hain!" ve "Jimmy Savile'i koruyor musun?" diye bağırdı.

Polisten yapılan açıklamada, bir memura trafik konisi atıldıktan sonra iki kişinin tutuklandığı bildirildi.

Olay sırasında Starmer'ın yanında olan ve polis tarafından Parlamento'ya geri götürülmek zorunda kalan İşçi Partisi'nin dışişleri sözcüsü David Lammy şu tweeti attı: "@Keir_Starmer taciz eden komplo teorisyeni haydutları şaşırtmadım ve geçen hafta @BorisJohnson'dan duyduğumuz hakaretleri despatch kutusunda tekrarladım."

Tartışmalar, Johnson'ın koronavirüs kilitlenmeleri sırasında Downing Street'teki ofisinde ve konutunda alkolle beslenen partiler de dahil olmak üzere bir dizi skandal karşısında istifa etmesi için baskı altında olduğu sırada ortaya çıkıyor.

Muhafazakar Parti'den de eleştiriler geldi. Milletvekili Sir Roger Gale, Twitter'da bu tür hakaretlerin "Oda'da kasıtlı olarak dikkatsizce dil kullanılmasının doğrudan bir sonucu" olduğunu öne sürdü.

Muhafazakar yasa koyucu Julian Smith, Johnson'ın yorumlarının tamamen geri çekilmesi gerektiğini söyleyerek eleştirilerini daha da ileriye taşıdı.

Smith, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Keir Starmer'ın bu gece parlamento dışında başına gelenler dehşet verici." dedi. "Demokrasimiz ve onun güvenliği için, kendisine karşı yapılan sahte Savile hakaretlerinin tamamen geri çekilmesi gerçekten önemlidir."

Aramalar, Johnson'ın yorumlarını açıklığa kavuşturmaya çalıştığı sırada geldi.

Özür dilemeyi ya da sözleri geri çekmeyi reddetti.

Böyle bir ret, en yakın yardımcılarından biri olan politika başkanı Munira Mirza'nın geçen Perşembe günü işinden ayrılmasına yol açtı. Bakan, sözleri "korkunç bir çocuk cinsel istismarı vakasına uygunsuz ve partizan bir gönderme" olarak nitelendirdi.

Pazartesi günkü olaya tepki gösteren Johnson, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu gece Muhalefet Lideri'ne yöneltilen davranış kesinlikle utanç verici. Seçilmiş temsilcilerimize yapılan her türlü taciz tamamen kabul edilemez."