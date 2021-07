Irak’da Bir Hastanede Çıkan Yangında 92 Kişi Öldü

Irak'ın sağlık sisteminin çoğu, yıllarca süren çatışmalardan sonra kötü durumda ve kurbanların öfkeli akrabaları tesisin dışında protesto ediyor.

Polis, el-Hüseyin hastanesindeki yangının, arızalı kablolardan kaynaklanan kıvılcımların oksijen tankına yayılarak patlamaya yol açmasıyla başladığını söyledi.

Başbakan Mustafa el-Kadhimi, hastane başkanının tutuklanması talimatını verdi.

Sağlık yetkilileri 100'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi.

Nisan ayında Bağdat'ta bir hastanede çıkan yangında 80'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kadhimi, her iki yangının da "tüm Iraklıların vicdanında derin bir yara" olduğunu söyledi.

Irak parlamentosu sözcüsü Muhammed el-Halbusi, Nasiriya yangınının "Iraklıların hayatlarını korumaktaki başarısızlığın açık kanıtı olduğunu ve bu feci başarısızlığa bir son vermenin zamanının geldiğini" tweetledi.

Reuters haber ajansı, olay yerinde göstericilerle polis arasında çatışma çıktığını ve iki polis aracının ateşe verildiğini bildirdi.

Sağlık yetkilileri Associated Press haber ajansına verdiği demeçte, yeni koğuşun 70 yatak kapasiteli olduğunu ve sadece üç ay önce inşa edildiğini söyledi. Bir sağlık yetkilisi, yangın başladığında en az 63 kişinin içeride olduğunu söyledi.

Bir hastane görevlisi Reuters'e verdiği demeçte, "Koronavirüs koğuşlarında büyük bir patlama duydum ve ardından çok hızlı bir şekilde yangın çıktı" dedi. Arama operasyonu devam ediyor.

Yangında dört aile üyesini ve iki komşusunu kaybeden Oday el-Jabri, AFP haber ajansına sinirli ve kızgın olduğunu söyledi.

Ailemi mi, komşularımı mı yoksa akrabalarımı mı teselli edeceğimi bilmiyorum” dedi.

Başka bir akraba olan Ebu Nur el-Shawi ajansa şunları söyledi: "Koronavirüs bulaşmış bir hasta tedavi edilmek üzere buraya getiriliyor, ancak ailesi ve çocuklarıyla birlikte bir tabutta iade ediliyor. Böyle bir şey [başka] nerede olabilirdi? bina hayvanlar içindir ve onlar bile içinde yaşayamazlar."

İsminin açıklanmaması koşuluyla Reuters'e konuşan hastanede bir sağlık görevlisi, binanın temel güvenlik önlemlerinden bile yoksun olduğunu söyledi.

"Hastanede bir yangın sprinkler sistemi veya basit bir yangın alarmı bile yok" dedi. "Son üç ayda bir sigara izmaritinden her an bir trajedi olabileceğinden birçok kez şikayet ettik, ancak sağlık yetkililerinden her seferinde aynı cevabı alıyoruz: 'Yeterli paramız yok'.

Nisan ayında başkentte bir oksijen tankının başlattığı ölümcül yangının ardından Sağlık Bakanı Hassan al-Tamimi istifa etti.

Koronavirüs pandemisi, yıllarca süren savaş, ihmal ve yolsuzluktan sonra zaten acı çeken Irak'ın sağlık hizmetini ciddi şekilde zorladı.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre Irak, 17.000'den fazla ölüm bildirdi ve koronavirüsten 1.4 milyon enfeksiyon kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü, ülkenin yaklaşık 40 milyon vatandaşının bir milyondan biraz fazlasına Covid'e karşı en az bir doz aşı verdiğini söyledi.