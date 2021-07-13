Son Dakika: Cumhurbaşkanı Tarafından Onay Verildi, Kamu Bankası Vatandaşlara Müjdeyi Verdi! 100.000 TL Ödenecek. 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak krediler ödenecek. Halkbank üzerinden bu destek imkanını kaçırmayın. 100.000 TL'ye kadar onay alınacak. Devlet bankası olan Halkbank üzerinden uygun faizlerle kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler bu bankadan maaş almaları durumunda gelir belgesiz olarak kredi başvurusu yapabilmektedirler. İhtiyaç kredisi 100.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli olarak verilmektedir. Kredi başvurusu için banka politikalarına uygun olmanız ve kredi notunuzun iyi olması gerekmektedir. Eğer bankalardan icralık veya avukatlık olduysanız kredi başvurunuzun onay alamayacağını söylemek isteriz.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Halkbank üzerinden birden fazla yöntemle ile kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bu yöntemlerden en sağlıklısı banka şubelerinden yapılan kredi başvurularıdır. Sizde bu bankadan direk kredi başvurusu kimliğinizle yapabilirsiniz. Eğer emekli kredisi başvurusu yapacaksanız bu bankadan emekli maaşı almanız gerekmektedir. Çalışan iseniz en az 6 aylık sigortanızın da olması gerekiyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler bu şartlara uygun olduklarında bu bankadan ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi alabilirler.

Halkbank üzerinden banka şubeleri haricinde ayrıca SMS ve internet üzerinden de kredi başvurusu yapabilirsiniz. Yalnız bu kredileri kullanacaksanız en fazla 15.000 TL kredi limiti olduğunu söylemek istiyoruz. Yüksek limitli kredilerde yine banka şubelerine gitmeniz gerekir.

Halkbank Borç Kapatma Kredisi Nedir?

Halkbank üzerinden diğer banka kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatabileceğiniz borç kapatma kredisi alabilirsiniz. Bu kredilerde uygun faizler uygulanmaktadır. Sadece diğer bankalarda kullandığınız ihtiyaç kredileri için bu krediyi kullanabilirsiniz. Ayrıca kredi kartı kapatması yapacaksanız da borç transfer kredisi kullanarak kredi başvurusu yapabilirsiniz. Konut kredilerinde veya taşıt kredilerinde borç transfer kredileri verilmemektedir.

Halkbank Kredi Faiz Oranları Nedir?

Halkbank üzerinden alacağınız ihtiyaç kredilerinde yüzde 1.02 faiz oranı ile kredi kullanabilirsiniz. Bazı müşterilerine banka yüzde 0.99 faiz oranı ile işlem yaptırmaktadır. Bu tamamen kredi notunuza göre değişmektedir. Eğer kredi notunuz yüksek ise bu bankadan uygun faizlerle kredi alabilirsiniz.