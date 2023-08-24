Enflasyon etkisi ve günden güne artan dolar kuru akaryakıt fiyatlarında yükselişi tetikledi. Piyasalarda dalga dalga yayılan bu yükseliş tüp fiyatlarını da doğrudan etkiledi. Küçük piknik tüpü fiyatları 200 TL'ye kadar ulaşırken büyük mutfak tüpü farklı markalarda 500 TL'ye kadar ulaştı.

Vatandaşın cebini yakan zamlı tarifeleri bir nebze olsun durdurabilmek ve vatandaşın cebine katkı sunabilmek için İpragaz elini taşın altına koydu. İpragaz mutfak tüpünde uyguladığı o indirim kampanyası için kritik o tarihi duyurdu.

İNDİRİMLİ TÜP İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ!

İpragaz müşterilerine özel sunulan kampanya detaylarında indirimli tüp almak isteyen müşteriler için 29 Ağustos tarihine dikkat çekildi. İpragaz bayilerine gelerek şartları karşılayan tüm vatandaşlar 29 Ağustos tarihine kadar sipariş verdikleri büyük mutfak tüpünde tam 64 TL indirim kazanacak.

İpragaz resmi internet sitesi üzerinden kampanyalı olarak duyurulan mutfak tüpünün 12 kiloluk İpragaz ev tüpü olduğu paylaşıldı. 23-29 Ağustos tarihleri arasında geçerli olan kampanyadan faydalanmak isteyenlerin İpragaz'ın talep ettiği şartları karşılaması yeterli oluyor.

12 KG’LUK EV TÜPÜNÜ İNDİRİMLİ SATIN ALMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

İpragaz 12 kiloluk ev tüpünü 64 TL indirimle satın almak isteyenlerin online siteden sepete ürün ekledikten sonra “kampanyalar” bölümüne girerek ilgili kampanyayı seçmesi yeterli oluyor. Kampanya seçimi sonrası katılım kabul ediliyor ve tüm kullanıcılar sipariş verecekleri il ve ilçedeki konuma göre indirimli tüp kampanyasından faydalanabiliyor.

İpragaz'ın dev hizmet olarak sunduğu kampanyadan yalnızca bireysel aboneler yararlanabilir. İşyeri aboneleri faydalanamıyor. Her üye kampanyadan 45 gün içinde yalnızca bir kez faydalanabiliyor.