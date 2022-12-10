İnternet Harcaması 1.200 TL Nakit İade Kazandırıyor! TEB Yeni CEPTETEB’'lilere özel 1.200 TL'ye kadar nakit iade kampanyasının duyurdu. İnternet alışverişlerinde harcadıkça kazandıran tarife yıl sonunda sona eriyor. CEPTETEB banka kartı sahipleri 1.200 TL'ye kadar nakit iade kazanıyor. CEPTETEB mobil uygulama ile görüşme başlatanlar müşteri olmak için kayıt aşamalarını tamamlayanlar banka kartı ellerine ulaştığı andan itibaren yapacakları harcamadan nakit kazanıyor.

Başvuru işlemleri www.cepteteb.com.tr adresine giriş yapılarak başlatılabilir. İlk kez CEPTETEB’li olacak olan müşterilere özel sunulan kampanya hesap açılışı onaylanan ve ardından kurye yolu ile CEPTETEB banka kartı gönderilenler kampanyaya katılım sağlayabiliyor.

İnternet Harcaması 1.200 TL Nakit İade Nasıl Kazanılır?

Vadesiz TL hesabı üzerinden bağlantısı olan banka kartı aracılığı ile her ay 2000 TL ve üzeri harcama yapıldığında internet alışverişlerinde %5'e kadar nakit iade kazanılıyor. Bu durum ayda 100 TL yılda ise 1.200 TL nakit iade alabilme fırsatı sağlıyor. İnternet alışverişlerini açık hale getirilen hesaplar ancak bu faydadan yararlanabilir. Bunun için CEPTETEB mobil uygulamasına giriş yapıldıktan sonra kartlar bölümüne gelinmeli ve burada internet kullanımına açık ibaresi işaretlenmelidir.



İnternet Harcaması 1.200 TL Nakit İade Kampanyasına Kim Katılabilir?

31 Aralık tarihinde sona erecek kampanyadan dijital kanalları kullanarak banka hesabı oluşturanlar faydalanabilir. Bir yıl boyunca yapılan internet alışverişleri sonrası harcamalardan kazanmaya devam edilebilir. Vergi ve kurum ödemeleri ile bireysel emeklilik ödemeleri, kuyumculuk alışverişleri kampanya kapsamına dahil edilmez.