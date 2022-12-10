Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Duyurdu! Kadın Destek Programları İle Ödeme Verilecek!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen sosyal destek yardımlarına bir yenisi daha eklendi. Yalnızca kadınların hedef alınmış olduğu sosyal destek yardımları 2021 yılından beri %50'ye yakın hak sahipliği kazanan kişilerin yardımdan faydalanabilmesini sağlamıştır. Düzenli yardım programı kapsamında kadınların kendini koruyabilmeleri riskten uzaklaşabilmeleri için sunulan bir destektir. Kadınlara sunulan yardım programları arasında şunlar yer alıyor:

Eşi vefat eden kadına yönelik destek programları

Şartlı eğitim ve sağlık programları

Muhtaç asker ailelerine yönelik düzenlenen sosyal yardım içerikli programlar

Bakanlığın desteklemiş olduğu diğer tüm programları kullanma hakkına sahiptir.

Kadın ve Çocuk Destekleri

Bunun yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenen ve belirli dönemlerde hibe ya da kredi desteği olarak sunulan fırsatlardan yararlanabilme projeler içerisine de eklenmiştir. Hibe ya da kredi uygulamalarına yönelik programlara katılabilmede ve girişimcilik faaliyetlerinde sunulan teşvikin ana gayesi kadınları ekonomik hayata destekçi olmayı sağlayarak sosyal hayatta daha çok katılmalarını sağlayabilmektir. Kadınlara sunulan şartlı nakit transfer yardımı adı altında eğitim ve sağlık yardımına ulaşmak isteyenlere belirli şartları karşılaması gerekiyor.

Kadının yoksulluk riskiyle karşılaştığı ya da Aile içerisinde okul çağındaki çocuğun maddi olanaklardan dolayı okula gönderilememesi gibi temel haklardan faydalanılabiliyor. ŞNT adı verilen bu program şartlı eğitim ve sağlık yardımı adıyla desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Bunlara ek olarak şartlı gebelik yardımı da sunuluyor. 3 farklı program tek bir noktada toplanmış oluyor. Hedef kitlede ise düzenli olarak sağlık kontrollerinden geçemeyen çocuğun maddi olanaksızlıktan okula gönderemeyen ihtiyaç sahibi ailelere ulaşabilmektir.

Öğrencilere Eğitim Desteği

Düzenli eğitim kapsamında çocuğun örgün eğitimine devam etmesi okul açık olduğu süreçte ayın içerisinde 4'ten fazla devamsızlık yapmaması şartı aranıyor. Okul çağı öncesindeki dönem dahil olacak şekilde sağlık kontrollerinin yapılabilmesi için de düzenli aralıklarla hastane avantajlarından faydalanabiliyor. Bunun için nakdi yardım sunuluyor. Şartlı eğitim yardımı kapsamında ilköğretim, ortaöğretim öğrencilerine yönelik verilen rakam ile sağlık kapsamında anne ve çocuk için verilen rakam farklı oluyor. Aşağıdaki tablo takip edilerek ödenecek rakam hakkında bilgi sahibi olunabilir. Bu kapsamda sunulan faydalar iki ayda bir hesaba yatırılır: