Intern Doktor Ödemeleri Ne Kadar, Ne Zaman Yapılacak, Asistan Hekim Kaç Nöbet Tutacak?

Türkiye Cumhuriyet Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesap üzerinden intern doktorlara yapılan ödemeler hakkında önemli bir paylaşım gerçekleştirdi. Meclisten çıkacak olan yasa ile asgari ücret düzeyinde ödemenin uygulamaya konulacağını ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapmış olduğu açıklamayla merak edenleri yanıtladı. Yapmış olduğu bildirisinde intern doktorlar hakkında gündemde en çok araştırılan soruya yanıt veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılması hakkında düzenlemenin meclisten çıkacak olan yasa ile uygulamaya konulacağını açıkladı.

18 Temmuz tarihinde ıntern doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılması kararının açıklandığını ifade etti. 1 Temmuz tarihinde TBMM'nin tatile girdiğini ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gerekli iradenin yeni yasama döneminde tecelli edeceğini de açıkladı ve yapmış olduğu açıklama ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dikkatleri üzerine çekti.

Sağlık Bakanı, beyaz reform notu ile yapmış olduğu farklı bir paylaşımda doktorların 2008 senesi ardından göreve başlayanları dahil olmak üzere imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştuğunu belirtti. Beklenen prim etkisinden emeklilik ek ödemesinin daha yüksek olduğunu ifade eden Koca, kazanımın tamamının emekliliğe sayılacak tek kalem maaş isteğinin üzerinde olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamalarda ek ödeme yönetmeliğinin reform değerinde yenilikler getirmek ile kalmadığı belirtildi ve mevcut ya da doğabilecek pek çok sorunu geri bildirimlere göre düzenlenebilen esnek kurgusu sayesinde çözme iradesinin verildiğini açıkladı. Beyaz reformun sürekli bir reform olduğu konusuna vurguda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, makul olanın gerçek olacağını bildirdi.

Asistan hekim kaç nöbet tutacak, asistan doktor nöbet süresi ne kadar?

Yeni süreçte Asistan hekimlere pozitif ayrımcılık yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini ifade eden Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nöbet sayısının 8'den fazla olmayacağını belirtti. Asistan hekim nöbet süresini 8 nöbete indirdiklerini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yönetmeliğin haftaya yayınlanacağını da açıkladı. Ay içerisinde asistan hekimlere en fazla 8 nöbet verilmesi ile ilgili yeni yönetmeliğin haftaya yayınlanacağını bildiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapmış olduğu açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.

Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında, nereli, kiminle evli?

Türk Siyasetçi Hekim ve bürokrat olan Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Ocak 1965 Konya doğumludur. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp fakültesine Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İhtisası Yapan Sağlık Bakanı Koca, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni tamamlamıştır. Evli ve 4 çocuk babası olan Koca, Türkiye Cumhuriyeti'nin 59. sağlık bakanıdır ve Türkiye Eğitim Sağlık Araştırma Vakfı Medipol Üniversitesi ve Medipol Hastanesi kurucusudur.

Konya'nın Kulu ilçesine bağlı olan Ömeranlı beldesinde 2 Ocak 1965 tarihinde doğan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da ilk ve orta öğrenimini tamamlamıştır. Bursa Erkek Lisesi'nde ise liseyi tamamlaması ardından 1995 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmuştur.

Koca, çeşitli sağlık kurumlarında medikal direktörlük ve hekimlik görevlerinden bulunmuş ve pek çok başarılı işi imza atmıştır. Yemin ederek 10 Temmuz 2018 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sağlık Bakanı olarak atanan Fahrettin Koca, görevine devam etmektedir. Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı olarak 2018 Türkiye genel seçimler ardından oluşan Bakanlar Kurulu’na atanmıştır.