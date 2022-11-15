Kâr oranı en az 1.5 çarpı... Rakamı gören bankaya akın etti! Altın ya da dolarda parasını değerlendirmek istemeyenler mevduat hesapları açtırıyor. Bu detayları dikkate alarak editörlerimiz bankaların sitelerini tek tek ziyarete ederek size uygun faiz oranlarını derledi. Banka banka 200.000 TL örnek hesaplamayla yapılmış faiz oranlarını görebilirsiniz.

32-46-93 günlük mevduat faizi çıldırdı. Rakamı gören bankaya akın etti. Kâr oranı en az 1.5 çarpı kadar çıkıyor. Mevduat faizi örnek oran hesaplamaları her dönem olduğu gibi yoğun ilgi görüyor. Parasını mevduat faizinde değerlendirmek isteyenlerin sayısında artış yaşanıyor. Bu doğrultuda sizlere banka banka hangisinin ne kadar kar payı verdiğini araştırdık. İşte Kasım ayı mevduat faiz oranlarında son durum

ODEABANK

Oksijen Dinamik Hesap

Faiz: %24,00

Net Kazanç: 3.997,81 TL

BURGAN BANK

ON Hesap

Faiz: %25,00

Net Kazanç: 4.164,38 TL

AKBANK

Yıllık Faiz Oranı:

% 24,00

Net Getiri:

4.036,12 ₺

Vade Sonu Tutar:

204.036

ING BANK

E-Turuncu Hesap

Faiz: %22,00

Net Kazanç: 3.664,66 TL

DENİZBANK

Vadeli Hesap

Faiz: %21,00

Net Kazanç: 3.498,08 TL

CEPTETEB

Yıllık Faiz Oranı:

% 16,00

Net Getiri:

2.665,21 ₺

Vade Sonu Tutar:

202.665 ₺

İŞ BANKASI

Yıllık Faiz Oranı:

% 14,50

Net Getiri:

2.430,33 ₺

Vade Sonu Tutar:

202.430 ₺

FİBABANKA

Yıllık Faiz Oranı:

% 22,00

Net Getiri:

3.697,97 ₺

Vade Sonu Tutar:

203.698 ₺

ENPARA

Vadeli Hesap

Faiz: ,50

Net Kazanç: 3.081,64 TL

GARANTİ BBVA

E-Vadeli Hesap

Faiz: ,50

Net Kazanç: 3.081,64 TL