32-46-93 günlük mevduat faizi çıldırdı! Rakamı gören bankaya akın etti! Kâr oranı en az 1.5 çarpı...
Mevduat faiz oranları elinde birikmiş parası olanların ilgisini çekmeyi başarıyor. 32-46-93 günlük mevduat faizi çıldırdı
Kâr oranı en az 1.5 çarpı... Rakamı gören bankaya akın etti! Altın ya da dolarda parasını değerlendirmek istemeyenler mevduat hesapları açtırıyor. Bu detayları dikkate alarak editörlerimiz bankaların sitelerini tek tek ziyarete ederek size uygun faiz oranlarını derledi. Banka banka 200.000 TL örnek hesaplamayla yapılmış faiz oranlarını görebilirsiniz.
32-46-93 günlük mevduat faizi çıldırdı. Rakamı gören bankaya akın etti. Kâr oranı en az 1.5 çarpı kadar çıkıyor. Mevduat faizi örnek oran hesaplamaları her dönem olduğu gibi yoğun ilgi görüyor. Parasını mevduat faizinde değerlendirmek isteyenlerin sayısında artış yaşanıyor. Bu doğrultuda sizlere banka banka hangisinin ne kadar kar payı verdiğini araştırdık. İşte Kasım ayı mevduat faiz oranlarında son durum
ODEABANK
Oksijen Dinamik Hesap
Faiz: %24,00
Net Kazanç: 3.997,81 TL
BURGAN BANK
ON Hesap
Faiz: %25,00
Net Kazanç: 4.164,38 TL
AKBANK
Yıllık Faiz Oranı:
% 24,00
Net Getiri:
4.036,12 ₺
Vade Sonu Tutar:
204.036
ING BANK
E-Turuncu Hesap
Faiz: %22,00
Net Kazanç: 3.664,66 TL
DENİZBANK
Vadeli Hesap
Faiz: %21,00
Net Kazanç: 3.498,08 TL
CEPTETEB
Yıllık Faiz Oranı:
% 16,00
Net Getiri:
2.665,21 ₺
Vade Sonu Tutar:
202.665 ₺
İŞ BANKASI
Yıllık Faiz Oranı:
% 14,50
Net Getiri:
2.430,33 ₺
Vade Sonu Tutar:
202.430 ₺
FİBABANKA
Yıllık Faiz Oranı:
% 22,00
Net Getiri:
3.697,97 ₺
Vade Sonu Tutar:
203.698 ₺
ENPARA
Vadeli Hesap
Faiz: ,50
Net Kazanç: 3.081,64 TL
GARANTİ BBVA
E-Vadeli Hesap
Faiz: ,50
Net Kazanç: 3.081,64 TL