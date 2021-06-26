İngiltere’nin Sağlık Bakanı Matt Hancock İstifa Etti

Başbakan'a yazdığı bir mektupta, hükümetin "bu salgında çok fazla fedakarlık yapan insanlara, onları hayal kırıklığına uğrattığımızda dürüst olmayı borçlu olduğunu" söyledi. Boris Johnson, istifayı aldığı için "üzgün" olduğunu söyledi.

Bu, Gina Coladangelo ile 6 Mayıs'ta çekildiği söylenen fotoğrafların ortaya çıkmasından sonra geldi.

The Sun, evli ve üç çocuklu olan Hancock ve Coladangelo'nun öpüşürken fotoğraflarını yayınladıktan sonra, Bay Hancock, istifa etmesi için artan bir baskı altındaydı. Gazete, 6 Mayıs'ta Sağlık Bakanlığı'na alındıklarını söyledi.

Muhafazakar Milletvekilleri, İşçi Partisi ve Adalet için Covid-19 Yaslı Aileler grubu, sağlık sekreterinin görevden alınması çağrısında bulunmuştu.

Twitter'da yayınlanan bir videoda, Hancock şunları söyledi: "Başbakanın sağlık ve sosyal hizmetten sorumlu devlet sekreteri olarak istifa ettiğini gördüm." Bu ülkedeki herkesin yaptığı muazzam fedakarlıkları anlıyorum. ve bu kuralları koyanlarımız bunlara uymak zorunda ve bu yüzden istifa etmek zorundayım." İstifa mektubunda Hancock, "rehberi bozduğu" için özrünü yineledi ve özür diledi.

Buna cevaben başbakan, Hancock'un "yalnızca pandemi ile mücadelede değil, hatta Covid-19 bizi vurmadan önce başardıklarınızla gurur duyarak görevi bırakması gerektiğini" söyledi.

Desteğiniz için minnettarım ve kamu hizmetine olan katkınızın henüz bitmediğine inanıyorum” dedi.

Başbakan Boris Johnson konuyu kapanmış saymıştı. Downing Street'ten bir sözcü, Boris Johnson'ın Hancock'un özrünü kabul ettiğini ve başbakanın sağlık sekreterine tam güven duyduğunu söylemişti.

İşçi lideri Sir Keir Starmer tweet attı: "Matt Hancock istifa etmekte haklı. Ama Boris Johnson onu görevden almalıydı." SNP'nin Westminster lideri Ian Blackford tweet attı: "Boris Johnson tarafından büyük bir liderlik başarısızlığı, Hancock görevden alınmalıydı."

Coladangelo'nun Sağlık Bakanlığı'nda icracı olmayan bir direktör olarak atandığı süreçle ilgili endişeler de dile getirildi. Oxford Üniversitesi'nde bir öğrenci radyo istasyonunda çalıştıklarından beri sağlık sekreterinin arkadaşı olan Coladangelo, geçen Eylül ayında 15.000 £ maaşla gelen ve yılda 15 ila 20 gün çalışmayı içeren role atandı. Bir sözcü "doğru prosedürün" izlendiği konusunda ısrar etti, ancak ayrıntılara girmeyi reddetti.