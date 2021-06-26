George Floyd’un Katili Derek Chauvin 22 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Yargıç, Derek Chauvin'in cezasının "güven ve otorite konumunu kötüye kullanma ve ayrıca Floyd'a gösterilen özel zulme" dayandığını söyledi.

48 yaşındaki Floyd, Chauvin'in dokuz dakika boyunca boynunda diz çökmesinden sonra ölmüştü. Cinayeti, ırkçılığa ve polis vahşetine karşı küresel protestolara neden oldu.

45 yaşındaki Chauvin, geçen ay ikinci derece cinayet ve diğer suçlamalardan hüküm giymişti. Duruşması sırasında avukatı, cinayeti "iyi niyetle yapılmış bir hata" olarak nitelendirdi.

Chauvin'e ayrıca azılı bir suçlu olarak kaydolması söylendi ve ömür boyu ateşli silahlara sahip olması yasaklandı. O ve diğer üç eski memur, George Floyd'un medeni haklarını ihlal etmekle ayrı ayrı suçlanıyor.

Floyd ailesi ve destekçileri cezayı memnuniyetle karşıladı. Avukat Ben Crump, "Bu tarihi cümle, Floyd ailesini ve milletimizi kapatma ve hesap verebilirlik sağlayarak iyileşmeye bir adım daha yaklaştırıyor" dedi.

Bay Floyd'un kız kardeşi Bridgett Floyd, cümlenin "polis vahşeti konularının nihayet ciddiye alındığını gösterdiğini", ancak hala "alacak çok yol olduğunu" söyledi.

Başkan Joe Biden, cezanın "uygun göründüğünü" söyledi ancak tüm detayları bilmediğini itiraf etti. Ceza duruşması sırasında, Floyd'un kardeşi Terrence Floyd, 40 yıl hapis cezası olan mevcut azami süreyi talep etti. "Neden? Ne düşünüyordun? Dizini kardeşimin boynuna dayadığında kafandan neler geçiyordu?" dedi.

Floyd'un yedi yaşındaki kızı Gianna, bir video kaydında göründü ve onu özlediğini ve onu sevdiğini söyledi. "Sürekli onu soruyorum" dedi. "Babam her zaman dişlerimi fırçalamama yardım ederdi."

Yargıç, davanın toplum ve ülke için ama hepsinden öte Floyd'un ailesi için acı verici olduğunu söyledi. Yargıç Peter Cahill, "Cümlenin dayandığı şey duygu veya sempati değil, aynı zamanda başta Floyd ailesi olmak üzere tüm ailelerin hissettiği derin ve muazzam acıyı kabul etmek istiyorum" dedi.

Chauvin mahkemeye, Floyd ailesine taziyelerini ilettiğini, "gelecekte başka bilgiler olacağını" ve "işlerin size biraz huzur vereceğini" umduğunu söyledi. Ancak özür dilemedi. Mahkemede, Chauvin'in annesi onun "iyi bir adam" olduğunu söyledi. Carolyn Pawlenty, "Sizin masumiyetinize her zaman inandım ve bundan asla vazgeçmeyeceğim" dedi.