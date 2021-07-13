İngiliz Futbolcu Tyrone Mings, Patel'i Irkçılık Tepkisi Konusunda Eleştirdi

Euro 2020 finalinde Marcus Rashford, Bukayo Saka ve Jadon Sancho penaltı kaçırdıktan sonra hedef alındı.

Priti Patel, üçlüye yönelik çevrimiçi tacizden "tiksindiğini" söyledi.

Mings, İngiltere takımını diz çöktüğü için yuhalayan taraftarları eleştirmeyi reddederek "yangını çıkardığını" söyledi.

Patel, tweeti hakkında yorum yapmayı reddetti, ancak Downing Street, İçişleri Bakanı'nın "nefret suçu, ırkçılık ve şiddeti engellemek için her gün çalıştığını" söyledi.

İngiliz oyuncu ve Euro takımının üyesi, bazı taraftarların turnuvadan önce diz çöken oyuncuları yuhalaması üzerine hükümetin harekete geçmediğini algıladığı için kızdı.

Diz çökme eylemi sporda ve son yıllarda ırkçılık karşıtı protestolar sırasında önemli bir sembol haline geldi ve İngiliz oyuncular maçlarının başında bu duruşu benimsiyor.

İngiltere'deki oyuncuların Haziran ayındaki protestosu hakkında GB News'e konuşan İçişleri Bakanı Priti Patel, "bu tür jest siyasetine katılan insanları" desteklemediğini söyledi.

İngiltereli oyuncuları diz çökerek yuhalayan taraftarları eleştirip eleştirmeyeceği sorulduğunda, "Bu onlar için bir seçim, açıkçası" dedi.

Pazartesi akşamı Twitter'da yazan Mings şunları söyledi: "Irkçılık karşıtı mesajımızı 'Hareket Politikaları' olarak etiketleyerek turnuvanın başında ateşi körükleyemezsiniz ve sonra tiksinmiş gibi davranamazsınız.”

Hazine bakanı Stephen Barclay, Patel'in diz çökmeyi "jest siyaseti" olarak adlandırmakla yanlış olup olmadığı sorulduğunda, BBC Breakfast'a verdiği demeçte, "İnsanlara farklı şekillerde puan vermelerine saygı göstermeliyiz" dedi.

İçişleri Bakanı'nı savunan Downing Street, "Bu ülkede ırkçılığa yer yok ve o, polisin bu istismardan sorumlu olanlardan hesap sormasını destekliyor" dedi.

Başbakan Boris Johnson daha sonra Facebook, Instagram, TikTok, Twitter ve Snapchat gibi sosyal medya şirketleriyle çevrimiçi tacizi tartışmak için bir toplantı yapacak.

Ancak kariyeri boyunca ırkçı tacizlerin kurbanı olan eski Premier Lig futbolcusu Anton Ferdinand, hükümete sosyal medya platformlarının peşine düşmeden önce "kendi evini düzenlemesini" söyledi.

Hükümetin yeterli olup olmadığı sorulduğunda, "Hayır" dedi.

Ferdinand, "bu ülkeyi yöneten insanlar" olarak diz çöken oyuncuları "mahkum etmedikleri" zaman hükümetin ne yapmayı planladığı hakkında konuşmasının bir anlamı olmadığını söyledi.

"Bunu nasıl kınamazsın, ama sonra çıkıp bunun sosyal medyayla ilgili olduğunu söylersin?" diye ekledi.