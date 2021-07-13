Güney Afrika’daki Yağmalarda Ölü Sayısı Artıyor

Bu, Pazartesi gecesi ülkenin en büyük ilçesi Soweto'daki bir alışveriş merkezinde yağmalama sırasında çıkan izdihamda ölen 10 kişiyi içeriyor.

Geçtiğimiz Perşembe günü başlayan ve hafta sonu şiddetlenen olaylarda yaklaşık 800 kişi tutuklandı.

Ordu şimdi aşırı gergin polise yardım etmek için görevlendirildi.

Başkan Cyril Ramaphosa, KwaZulu-Natal ve Gauteng eyaletlerindeki büyük şehirlerde ve küçük kasabalarda yaşanan yangınları, apartheid sona ermeden önce, 1990'lardan bu yana Güney Afrika'da tanık olunan en kötü şiddet olayları olarak nitelendirdi.

Polis Bakanı Bheki Cele Salı günü gazetecilere verdiği demeçte, yağmalamanın devam etmesi halinde, temel gıda kaynaklarının tükenebileceği risk bölgelerinin bulunduğunu söyledi.

Ancak Savunma Bakanı Nosiviwe Mapisa-Nqakula, şiddet olayları nedeniyle henüz olağanüstü hal ilan edilmesine gerek olmadığını söyledi.

KwaZulu-Natal Başbakanı Sihle Zikalala, eyalette şu ana kadar 26 kişinin öldürüldüğünü söyledi. Gauteng'de, Soweto'daki alışveriş merkezinde ölen 10 kişi de dahil olmak üzere ölü sayısı 19.

BBC'den Vumani Mkhize, kasabadaki - bir zamanlar Nelson Mandela'nın evi olan - birçok alışveriş merkezinin tamamen arandığını, ATM'lerin, restoranların, şişe mağazaların ve giyim mağazalarının hepsinin darmadağın olduğunu söyledi.

Polisle birlikte çalışan askerler birkaç isyancıyı yakalamayı başardı, ancak kolluk kuvvetlerinin sayıca çok az olduğunu söylüyor.

Güney Afrika'nın TimesLive haber sitesinin bildirdiğine göre, hayvanların da çalındığı KwaZulu-Natal'da, bazı bölgelerde isyancıların saldırısına uğrayan ambulanslarla huzursuzluk devam ediyor.

Yetkililer, bazı grupları Zuma'nın hapsedilmesiyle ilgili öfkeden yararlanarak suç işlemekle suçlarken, diğerleri işsizlik ve yoksulluğun kaosu körüklediğini söyledi.

Ancak Sayın Cele, "halkımızdaki hiçbir mutsuzluk veya kişisel durum, hiç kimseye yağmalama, vandallık yapma ve dilediğini yapma ve yasaları çiğneme hakkı vermez" konusunda uyardı. Ayrıca 12 kişiyi şiddete teşvikten araştırdıklarını da açıkladı.

Afrika Ulusal Kongresi (ANC), Zuma'nın kızı Duduzile Zuma-Sambudla tarafından gönderilen tweet'leri incelediğini açıklarken, çevrimiçi ortamda huzursuzluğu körükleyen sahte haberler konusunda bazı endişeler var.

Devlet Güvenlik Bakanı Ayanda Dlodlo, yetkililerin Zuma ile bağlantılı eski güvenlik ajanlarının şiddeti kışkırttığı bilgisini aldıktan sonra "gerçeği kurgudan ayırmakla meşgul olduklarını" söyledi.

Zuma, cumhurbaşkanlığı döneminde yolsuzluk soruşturmasına katılmadığı için geçen ay mahkemeye itaatsizlikten hüküm giymişti. Yolsuzluğu inkar eden 79 yaşındaki zanlıya 15 ay hapis cezası verildi. Çarşamba günü geç saatlerde kendini polise teslim etti. Cezanın ülkenin anayasa mahkemesi tarafından iptal edilmesini veya düşürülmesini umuyor. Ancak hukuk uzmanları, başarı şansının zayıf olduğunu söylüyor.