İngiltere'den Johnson, Zelenskiy'le Buluştu

Birleşik Krallık, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy ile görüşmek üzere Kiev'e gittiğini söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus güçlerinin Ukrayna'daki sivilleri hedef alarak savaş suçları işlediğini söyledi.

Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentindeki bir tren istasyonuna yapılan ölümcül saldırı, uluslararası kınama çekiyor ve hesap verebilirlik çağrısında bulunuyor.

çekiyor ve hesap verebilirlik çağrısında bulunuyor. Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın sorumluluğunu reddettiği saldırıda en az 52 kişinin öldüğünü ve yüzlerce kişinin yaralandığını söyledi.

ve yüzlerce kişinin yaralandığını söyledi. Ukrayna'nın güneyindeki Odesa kenti, Rusya'nın "füze saldırısı tehdidi" olduğunu söylediği şey üzerine hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirdi.

Ukrayna, Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy'e göre, ülkenin doğusunda toplanan Rus kuvvetleriyle zorlu bir savaşa hazır.

Kiev'deki bir toplantıda Johnson, Zelenskiy'e İngiltere'nin zırhlı araçlar ve gemisavar füze sistemlerinin yanı sıra Dünya Bankası kredileri için ek destek sağlayacağını söyledi.

İngiltere ayrıca Rusya'ya yönelik yaptırımlarını artırmaya devam edeceğini ve Rus hidrokarbonlarını kullanmaktan uzaklaşacağını söyledi.

İtalyan Berlusconi, Putin'den 'derin hayal kırıklığına uğradı'

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davranışlarından derin hayal kırıklığına uğradığını ve üzüldüğünü söyledi.

Yıllarca Rus liderle yakın bir dostluk içinde olan işadamı, Putin'in Ukrayna'nın işgali konusunda dünyanın gözünde tüm sorumluluğu alması gerektiğini söyledi.

"Onu 20 yıl önce tanıdım ve bana her zaman demokrasi ve barış adamı gibi görünmüştü... ne yazık," dedi Berlusconi, muhafazakar Forza Italia partisinin Roma'daki bir kongresine hitap ederken.

Ukrayna, Rusya ile 3. esir değişiminin devam ettiğini açıkladı

Ukrayna, 12 Ukrayna askerinin ve 14 sivilin Rusya ile esir değişiminin ardından evlerine döndüğünü söyledi.

"Cumhurbaşkanı (Volodymyr) Zelenskiy'nin emriyle bugün üçüncü esir değişimi gerçekleşti. Bir kadın subay da dahil olmak üzere 12 askerimiz eve dönüyor, "dedi Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk Telegram'da.

Vereshchuk, dokuz kadın da dahil olmak üzere on dört sivilin de eve döndüğünü de sözlerine ekledi.

Bucha cinayetleri Putin'in itibarını 'kalıcı olarak kirletti': Johnson

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna kasabalarında sivil cesetlerin bulunmasının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in itibarını "kalıcı olarak kirlettiğini" söyledi.

"Putin'in Bucha ve Irpin gibi yerlerde yaptığı şey, itibarını ve hükümetinin itibarını kalıcı olarak kirleten savaş suçlarıdır." diyen Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'nin yanında durarak, cesetlerin bulunduğu Kiev bölgesindeki kasabalara atıfta bulundu.