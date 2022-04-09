Kredi kartı borcu olanlar için rahat nefes aldırma için BANKALAR harekete geçti!

Rahat Bir Nefes Alacaksınız! Kredi Kartı Borcunuz Varsa Şubeye Gitmeden Ücretsiz ve Faizsiz Sonradan Taksitlendirme Fırsatı Ayağınıza Geliyor. Her ekstre dönemi içerisinde Enpara kredi kartı ile gerçekleştirilen 3 harcama açısından şubeye dahi gitmeye gerek olmadan ücretsiz ve faizsiz bir şekilde üstelik sonradan taksitlendirme gerçekleştirilebilecek. İşte detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Banka kredilerinin ya da kredi kartını kullanımının son dönemlerde artık göstermesinin sonrasında pek çok kişinin Banka borçlarını ödemekte zorluk çektiklerini görüyoruz. Özellikle de kredi kartı borcunu ödemekte zorluk çeken vatandaşların sonradan taksitlendirme yöntemine başvururken yüksek faiz oranları ile ücretlerle karşılaşmasının sonrasında Enpara bu vatandaşlara destek olacağını söyledi. Faizsiz ve ücretsiz bir şekilde harcamalar açısından sonradan taksitlendirme avantajından faydalanarak rahat bir ödeme planı ile anında borçlarınızdan kurtulabilirsiniz. 3 TL'lik cep şubesi ya da internet bankacılığı üzerinden sonradan taksitlendirme yapılabiliyor.

Enpara, 3 bin liraya kadar sonradan taksitlendirme avantajı sunuyor

Finansbank'ın dijital bankacılık faaliyetlerini yürüttüğü Enpara uygulaması, bankacılık ürün ve hizmetlerinin daha çok avantajlı bir biçimde kullanmasını sağlamaya devam ediyor. Her ekstre dönemi içerisinde Enpara kredi kartı ile gerçekleştirilecek 3 harcamanın totalde 3000 TL'ye kadar olan bölümü açısından herhangi bir faiz ücret olmadan sonradan taksitlendirme avantajı sunuluyor.

Nakit problemi yaşayanlara anada Enpara desteği sağlanacak

Enpara üzerinden diğer taraftan acil nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlarla bin TL'den 10 bin TL'ye kadar nakit ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamaları açısından destek sağlanacak.