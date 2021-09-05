İngiltere’de Eylül Ayı Sonuna Kadar Gece Kulüplerinde Aşı Kartı Zorunlu Olacak

Zahawi, hükümetin, Boris Johnson tarafından Temmuz ayında açıklanan "yasak yok, giriş yok" politikasını, gece hayatı endüstrisinden gelen sert muhalefete rağmen devam edeceğini söyledi. Spor karşılaşmaları, müzik konserleri ve konferansların da düşünüldüğü düşünülen diğer mekan veya etkinliklerin pasaport şartına girebileceğine dair henüz bir ayrıntı ortaya çıkmadı. Daha önce, Muhafazakar parti milletvekillerinden ve endüstri liderlerinden gelen bir tepkiden sonra planların bırakılmış olabileceğine dair spekülasyonlar vardı.

Johnson Temmuz ayında, Kovid-19'a karşı tam bir aşı kursunun Eylül ayının sonundan itibaren "gece kulüpleri ve büyük kalabalıkların toplandığı diğer mekanlar" için giriş koşulu haline getirileceğini ve negatif test kanıtının yeterli olmadığını duyurdu.

Bakanlar başlangıçta barlar için bile pasaport dayatılmasını reddetmeyi reddettiler ve duyurunun genç Britanyalıları baskıyı almaya motive etmek için tasarlandığı ve hiçbir zaman fiilen uygulanmayabileceği yönündeki spekülasyonları ateşledi. Ancak Zahawi, Sky News'in bugün Pazar günü yaptığı programda Trevor Phillips'e, kulüp sahiplerinin aşı durumlarını NHS akıllı telefon uygulamasında göstererek aşı durumlarını kanıtlayabilecekleri geçişlerle devam etme niyetinin devam ettiğini söyledi. Pasaportların, "enfeksiyonlarda gerçek bir artışa neden olabilecek geniş mekanlar için herkesin tam olarak aşı olma fırsatına sahip olduğu Eylül ayı sonuna kadar" yürürlüğe gireceğini söyledi.

Zahawi, futbol sahalarında aşı kontrollerinin kullanılmasını memnuniyetle karşıladı: "FA'nın futbolu yeniden açmak için aşı durumunu kontrol etmek açısından ne yaptığına ve bunu zekice yaptığına bakarsanız, yapılacak doğru şey budur.

“Bunun olduğundan emin olmaya devam etmek için kesinlikle doğru yoldayız. Bunun nedeni, başbakanın yaptığı gibi tüm ekonominin açık kalmasını sağlamak istemem. “Bu mekanlar için yapabileceğimiz en kötü şey, bir tür açık-kapalı, açık-kapalı stratejisine sahip olmak, çünkü insanların yakın etkileşimi nedeniyle enfeksiyon oranlarının arttığını görüyoruz. "Virüs böyle yayılıyor: İnsanlar çok sayıda kapalı alanlardaysa, ani artışlar görüyoruz.

"Yapılması gereken en iyi şey, uzun vadede güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde açılmalarını sağlamak için sektörle birlikte çalışmak ve bunu yapmanın en iyi yolu aşı durumunu kontrol etmektir." Night Time Industries Association (NTIA), Kovid geçişlerinin zorunlu hale getirilmesi durumunda gece hayatı işletmelerinin bir gecede ticaretinin üçte birinden fazlasını kaybedeceği ve birçok çalışanın kabul etmek yerine sektörü bırakacağını belirtmesiyle personel sıkıntısının artacağı konusunda uyardı. NTIA CEO'su Michael Kill, Boris Johnson'a gönderdiği bir mesajda şunları söyledi: “Sektörümüz, bu salgın sırasında bu ortamlarda işletmeleri ve halk sağlığını yönetmede olağanüstü.