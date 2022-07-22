İngiltere'de Enflasyon Oranları 40 Yılın Zirvesinde

İngiltere'de tüketici enflasyonu Haziran'da %9,4 ile 40 yıllık rekoru kırarak yükselmeye devam etti. İngiltere'de yükselen enflasyon, İngiltere merkez bankaları üzerindeki faiz baskısını da artırıyor.

Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre, İngiltere'nin yıllık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Haziran ayında %9,4

'e yükseldi. Mayıs ayında %9,1 olarak kaydedilen enflasyonun yükselmeye devam ettiği görüldü. Aylık bazda, TÜFE de Haziran 2022'de %0,7 arttı.

O zamandan beri, Haziran'ın yıllık enflasyon oranı Şubat 1982'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Enflasyon da ekonomistlerin %9,3'lük tahminlerini aştı. Mevcut enflasyon, 1985 yılında G7 ülkeleri arasında en yüksek yıllık fiyat artışı olarak kaydedilmiştir. Artan gıda ve enerji fiyatları, yükselen enflasyonu etkiledi.

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Beklenmeyen tekrarlanan enflasyon da İngiltere Merkez Bankası (BoE) üzerindeki baskıyı artırdı. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından piyasa, önümüzdeki ay BoE'nin faiz oranlarını 50 baz puan artırmasını talep etti. Bir banka 50 baz puan yükseltirse, 1995'ten bu yana en yüksek faiz oranı olacak.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey dün, faiz artırımı seçeneklerinin değerlendirildiğini söyledi.