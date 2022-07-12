İngiltere'de Boris Johnson'ın Halefi 5 Eylül'de Açıklanacak

İngiltere'nin yeni başbakanı 5 Eylül'de açıklanacak ve bu hafta beklenen Boris Johnson'ın yerini alacak kalabalık bir alanda adayları elemeye başlamak için ilk oylar alınacak.

Şimdiye kadar, 11 milletvekili , Johnson'ın bir dizi skandalın ardından istifa etmesinin ardından iktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderliği için yarışmaya katılacaklarını söyledi . Kim kazanırsa aynı zamanda başbakan olacak ve erken seçime gitme şansına sahip olacak.

Liderlik yarışını organize eden parti komitesi, adaylıkların resmi olarak Salı günü açılıp kapanacağını söyledi. Yarışmacıların Çarşamba günü yapılacak ilk tur oylamaya katılabilmeleri için partinin 358 milletvekilinden en az 20 aday göstermesi gerekiyor. Alanı daraltmak için ikinci bir oylama Perşembe günü yapılacak ve son iki aday parti üyelerinin posta oylarıyla karşı karşıya kalacak.

Komitenin başkanı Graham Brady, “Bunu mümkün olduğunca sorunsuz, temiz ve hızlı bir şekilde sonuçlandırma konusunda çok hevesliyim” dedi.

İstifaları bir dizi skandalın ardından Johnson hükümetinin çöküşüne yol açan Rishi Sunak ve Sajid Javid de dahil olmak üzere eski bakanlar, 58 yaşındaki Johnson'ın yerini almak isteyenler arasında yer alıyor.

Dışişleri Bakanı Liz Truss ve yeni atanan Maliye Bakanı Nadhim Zahawi de aday olacaklarını açıklarken, İçişleri Bakanı Priti Patel'in bir teklif üzerinde kafa yorduğu bildiriliyor.

Ancak, etkili ConservativeHome web sitesi tarafından Pazartesi günü yayınlanan bir taban üyeleri anketi, eski Savunma Bakanı Penny Mordaunt'ın Eşitlik Bakanı Kemi Badenoch'un az bir farkla önde olmasıyla, daha az tanınan adaylara güçlü bir destek gösterdi.

Brady, "Şu anda oldukça büyük bir alan, canlı bir yarışma var gibi görünüyor" dedi. "Umarım çok yapıcı bir yarışma olur, ancak [aynı zamanda] Muhafazakar Parti'nin gelecekteki yönü hakkında uygun, sağlıklı ve yapıcı bir tartışma için gerçekten iyi bir fırsat olur."

Vergilendirme, adaylar arasında ticari veya kişisel vergileri azaltmayı vaat eden büyük bir sorun olarak ortaya çıktı, ancak liderlik yarışını kim kazanırsa kazansın göz korkutucu bir tehditle karşı karşıya kalacak.

Britanyalılar, Ukrayna'daki savaşın alevlendirdiği gaz ve akaryakıt fiyatlarının arttığı bir ortamda, bir yaşam maliyeti kriziyle ve on yıllardır mali açıdan en sıkı baskıyla karşı karşıya.