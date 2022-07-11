İngiltere Muhafazakar Adayları, Johnson'ın Yerini Almak Yarış İçindeler

Birleşik Krallık'taki Muhafazakar Parti'nin yaklaşık 11 üyesi, Johnson'ın skandallarla dolu başbakanlığının ardından daha düşük vergi ve temiz bir başlangıç ​​vaadinde bulunan Boris Johnson'ın parti lideri olarak yerini almak için teklifler başlattı.

Johnson Perşembe günü yaptığı açıklamada , Downing Caddesi'ndeki ofisindeki toplantılarda sokağa çıkma yasağı kurallarının ihlali de dahil olmak üzere bir dizi skandalı ele alması nedeniyle düzinelerce bakan ve yetkilinin istifa etmesinin ardından istifa edeceğini duyurdu .

Johnson , parti yeni bir lider seçene kadar geçici bir hükümete liderlik edeceğini söyledi .

Parlamentoda parti için kurallar belirleyen Muhafazakar Parti'nin 1922 yasa koyucular Komitesi, Pazartesi günkü toplantının ardından yarışmanın kesin takvimini belirleyecek.

Komitenin yöneticilerinden biri olan Bob Blackman, adaylıkların Salı akşamı kapanacağını ve 21 Temmuz'a kadar alanın sadece iki adaya düştüğünü söyledi.

Yarışma daha sonra, Eylül ayına kadar seçilmesi beklenen, daha sonra başbakan olacak yeni bir parti lideriyle posta yoluyla oylanacak. Erken seçim çağrısı yapma seçeneğine sahip olacaklar.

Vergilendirme, İngiltere'nin yüksek enflasyon ve yaşam maliyeti kriziyle karşı karşıya kalmasıyla birlikte, yarışta kilit bir konu olarak ortaya çıktı.

Erken bir favori olan Savunma Bakanı Ben Wallace Cumartesi günü yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Priti Patel'in bir teklif üzerinde kafa yorduğu söylenirken, meslektaşları ve ailesiyle bir tartışmadan sonra ayakta durmayacağını söyledi.

İşte şimdiye kadar 11 aday:

Liz Truss, dışişleri bakanı

Dışişleri Bakanı Liz Truss, Pazar akşamı sağcı Daily Telegraph gazetesinde adaylığını ilan ederek, “nerede olmamız gerektiğine dair net bir vizyona ve bizi oraya götürecek deneyime ve kararlılığa” sahip olduğunu söyledi.

Rishi Sunak, eski maliye bakanı

Sunak, Johnson'ın Muhafazakar yasa koyucu Christopher Pincher aleyhindeki cinsel taciz iddialarını kötü ele almasını protesto etmek için istifa eden ikinci bakandı.

Jeremy Hunt, eski dışişleri bakanı

Hunt, Başbakan Theresa May'in yerini almak için 2019 liderlik yarışmasında Johnson'dan sonra ikinci oldu ve Johnson'ın başbakanlığının kargaşasından sonra daha ciddi ve daha az tartışmalı bir liderlik tarzı sunacağını söyledi.

Sajid Javid, eski sağlık bakanı

Javid, Johnson'ın Pincher aleyhindeki iddialar hakkında bildikleri konusunda halkı yanlış yönlendirdiği suçlamalarını protesto etmek için istifa eden ilk kabine bakanı oldu.

Penny Mordaunt, İngiltere eski savunma bakanı

Mordaunt, May hükümetinde savunma bakanlığı da dahil olmak üzere çeşitli bakanlık görevlerinde bulundu.

Eski donanma yedeği, sosyal medyadaki bir videoda en iyi iş için teklifini açıkladı ve “Liderliğimiz değişmeli. Lider hakkında biraz daha az, gemi hakkında çok daha fazla olması gerekiyor”.

Grant Shapps, ulaştırma sekreteri

Shapps, Johnson'ın 2019'da göreve başlamasından bu yana ulaştırmadan sorumlu devlet sekreteri olarak görev yaptı. İlk olarak 2005'te parlamentoya seçildi.

Nadhim Zahawi, Maliye Bakanı

Zahawi, Sunak'ın istifasının ardından geçen hafta maliye bakanı olarak atanmıştı. Daha önce eğitim bakanıydı.

Irak'tan eski bir mülteci ve 2010 yılında parlamentoya girmeden önce anket şirketi YouGov'un kurucu ortağı olan Zahawi, bireyler, aileler ve işletmeler için vergileri düşürme platformunda yarışacağını söyledi.

İngiltere parlamentosunun dışişleri komitesi başkanı Tom Tugendhat

Tugendhat, parlamentonun dışişleri komitesi başkanı ve Irak ve Afganistan'da savaşmış eski bir asker. Kabinede hiç hizmet etmedi ve Johnson'ı düzenli olarak eleştirdi.

Parlamento üyesi Kemi Badenoch

Badenoch, 2017 yılında ilk kez parlamentoya seçildi ve küçük bakanlık görevlerinde bulundu. Kabinede hiç hizmet etmedi.

Suella Braverman, başsavcı

İngiltere ve Galler Başsavcısı olarak Braverman, hükümetin Kuzey İrlanda'daki Brexit sonrası ticaret kuralları üzerinde uluslararası hukuku çiğnemeye çalışmasının ardından avukatlar tarafından ağır bir şekilde eleştirildi.

Milletvekili Rehman Chishti

İngiltere için ticaret elçisi olarak çalışan Rehman Chishti, Pazar günü bir tweet'te liderlik için aday olma planını açıkladı.