İngiltere Milletvekili Avam Kamarası'nda Porno İzledikten Sonra İstifa Etti

İktidardaki Muhafazakar Parti'den bir İngiliz milletvekili, Avam Kamarası'ndaki odasında telefonunda pornografi izlediğini itiraf ettikten sonra istifa etti.

2010'dan beri Parlamento üyesi olan Neil Parish, kararını, İngiltere'nin 5 Mayıs'ta yerel seçimlerini yapmadan önce sleaze iddialarını yatıştırmaya çalışan kendi partisinin üyelerinin baskısının ardından Cumartesi günü açıkladı.

Oy pusulası, COVID-19 salgını sırasında devlet dairelerinde karantinayı ihlal eden partiler nedeniyle seçmenlerin tepkisiyle karşı karşıya olan Muhafazakar Başbakan Boris Johnson için çok önemli olarak görülüyor.

65 yaşındaki Parish, "delilik" anı olarak tanımladığı şeyin ardından istifa etti. Evin Çevre, Gıda ve Köy İşleri Komitesi Başkanı Parish, bir traktör web sitesine bakmaya çalıştığını, ancak benzer bir isimle bir porno sitesine rastladığını ve "biraz" izlediğini söyledi.

BBC'ye verdiği demeçte, "Sanırım duyularımı, hassasiyetlerimi ve nezaket duygusuyla, her şeyi tamamen terk etmiş olmalıyım" dedi. "Bir çılgınlık anıydı ve aynı zamanda tamamen yanlıştı... Onu savunmayacağım.

"En büyük suçum, başka bir vesileyle ikinci kez gitmem ve bunun kasıtlı olmasıydı."

Bir milletvekilinin Avam Kamarası'nın tarihi yeşil banklarının arasında porno izlediğine dair haberler, Parlamento'daki kadınlardan işlerini yaparken karşılaştıkları kadın düşmanlığı ve cinsel taciz hakkında bir şikayet selini tetikledi.

Uzun zamandır içkili, maço kültürüyle tanınan Parlamento, Avam Kamarası'ndaki sandalyelerin neredeyse yüzde 40'ını elinde tutan kadınlarla artık daha çeşitli bir yer. Ancak yasa koyucular ve personel, taciz ve uygunsuz davranışların, üyelerin kendilerini polise vermelerine büyük ölçüde izin veren bir sistem altında hala yaygın olduğunu söylüyor.

İskoç Başbakanı Nicola Sturgeon, Parish'in istifasının, İngiltere'deki insanların "artık yeter" demesi için bir an olması gerektiğini söyledi.

"Son birkaç gündür bu milletvekili hakkında ortaya çıkanların gerçekten başka bir sonucu olabileceğini sanmıyorum" dedi. "Avam Kamarası'nda seçmenleri temsil ederken cep telefonunda porno izlemek kabul edilemez."

Parish, herkesi korkutmak istediği fikrini reddetti.

"Tüm doğrularıma ve yanlışlarıma rağmen, yaptığım şeyden gurur duymuyordum" dedi. Ve yapmadığım ve mezarıma doğru olarak kabul edeceğim tek şey, aslında insanların bunu görebildiğinden emin olmadığımdı. Aslında ben tam tersini yapmaya çalışıyordum.''

Skandal, Muhafazakarların yerel seçimlerde kötü performans göstermesi durumunda istifa etme baskısıyla karşı karşıya kalacak olan Johnson için tehlikeli bir anda geliyor.