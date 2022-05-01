Rusya-Ukrayna Savaşı: 67. Gündeki Önemli Olayların Listesi
Rusya-Ukrayna savaşı 67. gününe girerken, temel gelişmelere bir göz atıyoruz.
Güncel 01.05.2022 - 14:23 01.05.2022 - 14:26 Aslı Kılıç
İşte 1 Mayıs Pazar günü şimdiye kadarki önemli olaylar.
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Mücadele
- Rusya, güney ve doğu Ukrayna'da füze saldırıları düzenledi ve bazı kadın ve çocuklar, kuşatma altındaki Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikasından bir haftadan fazla bir süre sığındıktan sonra tahliye edildi.
- Rusya, Odesa'nın ana havaalanında yeni bir pisti tahrip etti. Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy, "Odesa, Rusya'nın kendisine karşı davranışlarını asla unutmayacak" diyerek yeniden inşa etme sözü verdi. Odesa, Ukrayna'nın üçüncü en kalabalık şehri ve önemli bir Karadeniz limanıdır.
- Ukrayna, Rus uçaklarının Mariupol'a hava saldırıları düzenlemeye devam ettiğini ve askerlerin ve sivillerin barındığı Azovstal çelik fabrikalarına odaklandığını söyledi.
- Doğudaki Popasna kasabasından sakinleri tahliye etmek için gönderilen iki otobüse ateş açıldı ve organizatörlerle temas kesildi. Belediye Başkanı Nikolai Khanatov, "[Otobüslerin] kasabaya ulaştığını ve daha sonra bir düşman sabotaj ve keşif grubunun ateşine maruz kaldığını biliyoruz" dedi.
- Moskova, Ukrayna'nın güneyindeki ve doğusundaki Donbas bölgesindeki saldırıyı hızlandırdı.
Diplomasi
- ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve diğer Demokrat Adam Schiff, başkent Kiev'de Zelenskiy'le birlikte göründü.
- Amerika Başkanı Joe Biden, Ukrayna'yı takip eden gazetecilere "demokrasimizden bir zehir aktığı bir dönemde övgüde bulundu ... dezenformasyonun kitlesel olarak artmasıyla birlikte".
- İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın sosyal medyada savaş hakkında dezenformasyon yaymak ve İngiltere ve Güney Afrika da dahil olmak üzere bir dizi ülkede politikacıları hedef almak için bir trol fabrikası kullandığını söyledi.
- Birleşmiş Milletler mülteci ajansının özel temsilcisi Hollywood oyuncusu Angelina Jolie, Ukrayna'nın batısındaki Lviv'i ziyaret etti ve savaş nedeniyle yerinden edilmiş insanlarla tanıştı.
- Rusya, nükleer savaş risklerinin minimumda tutulması ve nükleer güçler arasındaki herhangi bir silahlı çatışmanın önlenmesi gerektiğini söyledi.
- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus ve Ukraynalı müzakerecilerin "neredeyse her gün" konuştuğunu, ancak "ilerlemenin kolay olmadığını" söyledi.
- Ukrayna, Alman hükümetinin uçaksavar tanklarının Ukrayna ordusuna ilk kez doğrudan teslimatını onaylamasından sadece birkaç gün sonra, Almanya'yı daha modern silahlarla tedarik etmeye çağırıyor.
Ekonomi
- Ukrayna Tarım Bakan Yardımcısı Taras Vysotsky, Rus kuvvetlerinin kontrolleri altındaki topraklarda yüz binlerce ton tahıl ele geçirdiğini söyledi. Ukrayna büyük bir tahıl üreticisidir ve istila dünya fiyatlarını yükseltti ve kıtlıklarla ilgili endişeleri artırdı.
- BM, Ukrayna'daki savaşın, Ukrayna limanlarında sıkışıp kaldığı için dünyanın dört bir yanındaki ülkelere acilen ihtiyaç duyulan gıda yardımını ulaştırma kabiliyeti üzerinde ciddi etkileri olduğu konusunda uyardı.
- Rus gaz üreticisi Gazprom, Avrupalı tüketicilerin talepleri doğrultusunda Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğal gaz tedarik ettiğini söyledi.