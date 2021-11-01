İngiltere Kilisesi Lideri İklim Değişikliğini Nazilerin Yükselişiyle Karşılaştırdığı İçin Özür Diledi

Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, iklim değişikliği konusunda harekete geçmeyen dünya liderlerinin Nazilerin yükselişiyle ilgili uyarıları görmezden gelen seleflerinden daha büyük bir hata yapıyor olabileceğini söyledikten sonra Pazartesi günü özür diledi.

Dünya çapında yaklaşık 85 milyon Hıristiyanın katıldığı Anglikan Cemaati'nin ruhani lideri Welby, İskoçya'daki iklim değişikliği zirvesinin başlangıcında yaptığı konuşmada, Yahudilere yaptığı yorumlardan dolayı üzüldüğünü söyledi.

Welby Twitter'da, "COP26'da karşı karşıya olduğumuz durumun ciddiyetini vurgulamaya çalışırken kullandığım kelimeler için açıkça özür dilerim" dedi. "Nazilerin getirdiği vahşetlerle karşılaştırma yapmak asla doğru değil."

İklim değişikliğinin en feci etkilerini önlemek için kritik öneme sahip BM zirvesi Pazartesi günü başladı ve dünya liderleri, çevre uzmanları ve aktivistler küresel ısınmayı durdurmak için kararlı eylem çağrısında bulundu.

Welby daha önce BBC dünya liderlerine iklim değişikliği konusunda bir anlaşmaya varamazlarsa "lanetleneceklerini" söyledi.

"İnsanlar onlardan, Nazi Almanyası'nda olanları görmezden gelen politikacılar hakkında konuştuğumuzdan çok daha güçlü terimlerle bahsedecek çünkü bu, nesiller boyunca dünyanın her yerindeki insanları öldürecek" dedi.

"Sonsuz derecede daha büyük bir soykırıma izin verecek. Soykırımın dereceleri olduğundan emin değilim, ancak soykırımın genişliği var ve bu dolaylı olarak ihmal, pervasızlıkla soykırım olacak."

Biden Pazar günü yaptığı açıklamada, daha iyi bir iklim ve sosyal harcama tasarısının bu hafta oylanacak, "İnşallah" dedi.

Biden, ABD'nin 2050 yılına kadar daha uzun vadeli net sıfır emisyon hedefine nasıl ulaşacağını belirleyen uzun vadeli bir strateji açıkladı. COP26 konuşmasında Biden, dünyanın iklim mücadelesinde gelişmekte olan ülkelere yardım etmesi gerektiğini söyledi. "Şu anda hala yetersiz kalıyoruz" dedi.

Biden, 2024'te ABD Kongresi ile birlikte çalışarak gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğine uyum sağlamalarına ve yerel olarak yönetilen önlemler yoluyla iklim değişikliğinin etkilerini yönetmelerine yardımcı olmayı amaçlayan 3 milyar dolarlık bir program başlatmayı planlıyor.

Muhabirlerle yaptığı bir konferans görüşmesinde McCarthy, Cuma günü geç saatlerde Yüksek Mahkeme'nin Çevre Koruma Ajansı'nın sera gazı emisyonlarını düzenleme yetkisini gözden geçireceği ve potansiyel olarak ABD iklim hedeflerini baltalayacağı konusundaki endişelerini de ele aldı.

McCarthy, "Yargıtay'ın önlerinde ne olduğunu onaylayacağından eminiz, ki bu da EPA'nın ailelerimizi ve topluluklarımızı kirlilikten korumak için yalnızca hak değil, yetki ve sorumluluğa da sahip olmasıdır."