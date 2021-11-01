İngiltere’den Fransa’ya: “Geri Çekilin Yoksa Tavrımız Daha Sert Olur”

İngiltere, Fransa'ya Pazartesi günü, Avrupa'nın en büyük iki ekonomisi arasında daha geniş bir ticaret anlaşmazlığına dönüşme veya Brexit ticaret anlaşması kapsamında dolambaçlı yasal işlemlerle karşı karşıya kalma tehdidinde bulunan bir balık avı sırasında geri adım atması için 48 saat verdi.

Brexit sonrası balıklar üzerindeki çekişme, geçtiğimiz Çarşamba günü Fransa'nın Le Havre yakınlarındaki Fransız sularında İngiliz deniz tarağı tarak gemisi Cornelis Gert Jan'a el koymasıyla sonuçlandı. Paris, 2 Kasım'dan itibaren Kanallar arası ticareti engelleyebilecek yaptırımlarla tehdit etti.

Önlemler, İngiltere'den gelen mallara yönelik sınır ve sıhhi kontrollerin artırılmasını ve bazı Fransız limanlarından İngiliz gemilerinin yasaklanmasını içerebilir.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz, "Fransızlar, Kanal Adaları ve balıkçılık endüstrimiz de dahil olmak üzere tamamen mantıksız tehditlerde bulundular ve bu tehditleri geri çekmeleri gerekiyor, aksi takdirde harekete geçmek için AB ile olan ticaret anlaşmamızın mekanizmalarını kullanacağız." Truss, Sky News'e söyledi.

"Biri bir ticaret anlaşmasında haksız davranırsa, onlara karşı harekete geçme ve bazı telafi edici önlemler alma hakkınız var. Fransızlar geri adım atmazsa biz de bunu yapacağız."

Fransa'nın ne zaman geri adım atması gerektiği sorulduğunda Truss, "Bu sorunun önümüzdeki 48 saat içinde çözülmesi gerekiyor" dedi.

Başbakan Boris Johnson'ın bir sözcüsü, Fransa'nın tehditleri takip etmesi halinde İngiltere'nin "sağlam" acil durum planlarına sahip olduğunu söyledi.

"Fransızların karar verip vermemelerine bağlı olarak, bunları gerektiği zaman ve gerektiği gibi çıkaracağız" dedi. Ayrıca İngiltere'nin önlemlere "buna göre misilleme yapacağını" söyledi.

İngiltere ve Fransa, Manş kıyılarındaki zengin balıkçılık alanlarına erişim konusunda onlarca yıldır tartışıyorlar.

Balıkçılık sorunu, ekonomik önemi nedeniyle değil - yetersiz olduğu için - daha ziyade siyasi önemi nedeniyle İngiltere'nin AB'den çıkmasına yol açan müzakereleri sürdürdü. Çözülmezse, bu hafta en kısa sürede Brexit ticaret anlaşmasındaki anlaşmazlık önlemlerinin başlamasını tetikleyebilir.

En son tartışma, Paris'in Londra'yı, İngiltere kıyılarından 6-12 deniz mili mesafedeki bölgede balık avlamak için Fransız teknelerine Brexit sonrası yeterli lisansı tahsis etmemekle suçlamasının ardından Eylül ayında patlak verdi.

İngiltere, kendi sularında daha önce avlandıklarını kanıtlayabilecek gemilere lisans verdiğini söylüyor - Fransız teknelerinin kendi karlarını yok edebileceğinden korkan İngiliz balıkçıların temel talebi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Johnson Pazar günü Roma'daki 20 kişilik bir grup zirvesinin oturum aralarında balık tükürüğünü tartıştı, ancak farklılıklarını daraltmayı başaramadı.