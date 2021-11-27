İngiltere, İlk İki Omicron Koronavirüs Varyantı Vakasını Doğruladı

Birleşik Krallık, her ikisi de Güney Afrika'dan seyahatle bağlantılı yeni Omicron koronavirüs türünün ilk iki vakasını doğruladı.

Varyant, birkaç ülkeyi Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyesine karşı, birkaç Güney Afrika ülkesine seyahat yasakları gibi kısıtlamalar getirmeye yönlendirirken, diğerleri COVID-19'un yayılmasını kontrol altına almak için yeni karantinalar getirdi.

Bilim adamlarının çok sayıda mutasyona sahip olduğunu söylediği Omicron varyantı ilk olarak geçen hafta Güney Afrika'da tespit edildi. İngiltere'ye ek olarak, Belçika, İsrail ve Hong Kong'daki gezginlerde de vakalar bildirildi.

Bilim adamlarına göre, B.1.1.529 olarak da bilinen Omicron'daki mutasyonlar, virüsün vücudun bağışıklık tepkisinden kaçmasına ve onu daha bulaşıcı hale getirmesine yardımcı olabilir. Mevcut aşıların buna karşı daha az etkili olup olmadığını bilmek haftalar alabilir.

İşte en son güncellemeler:

Seyahati engellemek "[Omicron]'u daha iyi değerlendirmemiz için bize zaman veriyor": Fauci

NBC'nin Today programına konuşan Beyaz Saray baş tıbbi danışmanı Dr Anthony Fauci, Güney Afrika'dan seyahatin engellenmesinin "[Omicron]'u daha iyi değerlendirmemiz için bize zaman vermek" için yapıldığını söyledi.

“Henüz tespit etmedik, ancak bu derece bulaşıcılık gösteren bir virüsünüz varsa ve İsrail, Belçika ve diğer yerlerde zaten seyahatle ilgili vakalar yaşıyorsanız… her yere git," dedi Fauci.

“Belirli bir ülkeden seyahati engelleme meselesi, bize onu daha iyi değerlendirmemiz için zaman vermektir. Bunu yapmasının nedeni bu. Panik yapmak için bir neden yok, ancak şu anda bilmediklerimizin boşluklarını gerçekten doldurmamız için bize biraz zaman vermek istiyoruz."

Bunalmış Alman hastanelerinden daha fazla hasta uçtu

Almanya'nın Bavyera eyaleti, COVID-19 krizinden bunalmış hastaneler için Almanya genelinde daha fazla transfer uçuşu gerçekleştiriyor.

Bavyera'nın başkenti Münih'ten iki hasta kuzeyde Hamburg'a, diğerleri ise batıda Köln, Düsseldorf ve Dortmund'a uçuyordu. Diğer üç kişi de ambulansla güneybatıdaki Saarland ve Rheinland-Pfalz eyaletlerindeki hastanelere götürülecekti.

Diğer uçuşlar özel sektöre ait hava ambulansları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Toplamda, yaklaşık 30 yoğun bakım hastası Pazar akşamına kadar Bavyera'dan uçacak.

İngiltere 'kırmızı listeye' 4 ülke daha ekleyecek

İngiltere ayrıca Malavi, Mozambik, Zambiya ve Angola'yı Pazar günü saat 4:00 GMT'den itibaren seyahat “kırmızı listesine” ekleyecek, yani ülkeye gelen İngiliz ve İrlandalı sakinlerin hükümet tarafından onaylanmış bir otelde 10 gün karantinaya alınması gerektiği anlamına geliyor. Yerleşik olmayanların girişi reddedilecektir.

Liste zaten Botsvana, Eswatini, Lesoto, Namibya, Güney Afrika ve Zimbabve'yi içeriyordu. İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Başbakan Boris Johnson ve Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance ve Baş Tıbbi Sorumlu Chris Whitty'nin Cumartesi günü daha sonra "daha fazla önlem almak için" bir basın toplantısı düzenleyeceklerini söyledi.