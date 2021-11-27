ING bank Ve 2 Özel Banka Ev Hanımlarına Para Dağıtıyor, İstediğiniz Bankaya Nakit İçin Başvuru Yapın

Ev hanımı olan kişilerde artık bankalardan acil ihtiyaçları durumunda nakit kullanabiliyor. Ev hanımı olmanız gelir belgesiz olarak sizlere verilecek olan bu nakit kampanyasına katılma fırsatı sunuyor. Acil paraya ihtiyacı olan herkes için kampanya yapan bankalar yapmış oldukları son duyuru ile birlikte özellikle ev hanımı olan ve sigortası olmayan kişiler için 5.000 TL ile 10.000 TL arasında ödeme yapacaklarını duyurdu. ING bank başlatmış olduğu bu kampanya sonrasında Akbank ve Garanti Bankası üzerinden de ev hanımı olan vatandaşlar banka hesapları olması durumunda hemen bu bankalar üzerinden işlem yaparak nakit imkanından faydalanabilirler. Başvuru yapmak isteyen kişiler banka kredi politikalarına uygun olması gerekiyor. Daha önce bir kredi veya kredi kartı kullandıysanız kullanmış olduklarınız bu kredi ve kredi kartı ürünlerini düzenli olarak ödediyseniz banka kredi notunuz yüksek olacak ve ING bank Garanti Bankası ve Akbank üzerinden onay alacaksınız.

Bankaların resmi internet sitesi üzerinden de yapılan duyuru ile birlikte ING bank Garanti Bankası ve Akbank kredi notu 1400 ve üzerinde olan ev hanımlarına kendi bankalarının uygulaması olan mobil uygulama üzerinden nakit kampanyasına katılma imkanı sunacak. Başvuruları mobil uygulama üzerinden veya internet sitesi üzerinden yapacak olan kişiler onay almaları durumunda hesaba para aktarabilecek.

ING bank

En çok tercih edilen bankalardan bir tanesi olan ING bank kendi bankası'nda hesabı olan ev hanımlarına kendi mobil uygulaması ING mobil uygulaması üzerinden 5000 TL nakit veriyor. Kredi notuna göre faiz oranı uygulanacak olan bu banka 36 ay vade ile vereceği 5000 TL nakit kampanyasından onay alan vatandaşlara ayrıca bin TL'ye kadar da artı para verecek. Başvuru ve detayları öğrenmek istiyorsanız ING bank'ın resmi internet sitesine girebilir ve buradan başvuru sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

Garanti Bankası ve Akbank

Ev hanımı olan vatandaşlara Garanti Bankası ve Akbank üzerinden de hesabı olması durumunda mobil uygulamalar aracılığı ile 5.000 TL ile 10.000 TL arasında ödeme yapılacak. Yapılacak olan bu ödemeleri kullanmak isteyen kişiler banka hesapları üzerinden alacakları internet şifresi ile birlikte internet bankacılığı mobil uygulamasına girerek başvuru yapabilecek. 7 gün 24 saat başvuru yapabileceğiniz bu kampanyaya katılmak isteyen kişiler detayları öğrenmek istiyorsa bankaların resmi internet sitelerine girebilir.