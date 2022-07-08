İngiltere - Hindistan: İngiltere, Jos Buttler'ın Kaptanlığının ilk T20'sini 50 Koşuyla Kaybetti

İngiltere, Hardik Pandya'nın Hindistan'a Ageas Bowl'daki ilk 20'de baskın bir 50'lik galibiyete ilham vermesiyle ilk maçını yeni kaptan Jos Buttler altında kaybetti. 199'luk zorlu bir hedef belirlendikten sonra Buttler, Bhuvneshwar Kumar ınswinger tarafından atılan ilk top ördeği için dışarı çıktı.

Hardik daha sonra 21 için Dawid Malan'ı, başka bir ördek için Liam Livingstone'u ve ilk yedi teslimatında 16 toplarından işkence gören dördü için Jason Roy'u çıkardı. İngiltere, 6.1'den sonra 33-4'tü ve finalde 148'e düştükleri için toparlanamadı. Çok yönlü Hardik, Hindistan'ın 198-8'indeki en yüksek skor olan 33 topun 51'ine eklemek için 4-33 ile bitirdi. Turistler, sadece iyi bir ölüm bowlingi olan Chris Jordan'ın İngiltere'nin saldırısını 2-23 ile seçmesi için 200'ü aşan toplam kuyuya bakmışlardı. Yine de Hindistan'ın topla gösterdiği etkileyici performans, üç maçlık seride 1-0 öne geçmelerini sağladı ve İngiltere'nin Salı günkü çarpıcı Test zaferinden sonra beyaz top tarafı geri döndü. Buttler'ın kıyafeti, 24 saat sonra Trent Bridge'de finalden önce Cumartesi günü Edgbaston'daki ikinci maçta zaferle seriyi düzleştirebilir.

Buttler'ın İngiltere'si için Zor Bir Başlangıç

Bu taraflar, İngiltere'nin Edgbaston'daki sansasyonel galibiyetinden sadece iki gün sonra, ev sahipleri Ben Stokes ve Brendon McCullum yönetimindeki Test performanslarının yarattığı bir momentum dalgasına biniyorlardı.

Ancak bunlar tamamen farklı iki takım ve İngiltere, hızlı dönüş nedeniyle Jonny Bairstow'un beğenileri olmadan, yeni bir dönemin başlangıcında kırmızı top kahramanlıklarını tekrarlayamadı.

Bu oyunlar, en azından Dünya Kupası kazanan kaptan Eoin Morgan'ın emekli olmasından bu yana İngiltere'nin ilk olduğu için değil, aynı zamanda her iki tarafın da favoriler arasında yer aldığı Avustralya'daki T20 Dünya Kupası'na sadece üç ay kaldığı için önemlidir.

İngiltere'nin chase'in açılış iki sahnesi tonu belirledi, Bhuvneshwar ve debutant Arshdeep Singh, canlı, ağırlıklı olarak Hindistan'ı destekleyen bir kalabalığın zevkine cömert bir salıncak buldu.

Bu formatta dünyadaki form hamuru olan Buttler, kütüklere gitmeden önce çembere giren, sahayı kesen ve pedi fırlatan parlak bir teslimatla eğildi.

Görev süresi için üzücü bir başlangıçtı, ancak T20'lerin topsy-turvy doğası, tarafının derhal geri dönebileceğine inanacağı anlamına geliyor.