Fintech Flutterwave, Mahkeme Soruşturması Sırasında Kenya'da Hesapları Dondurdu

Mahkeme belgelerine göre Kenya'daki bir mahkeme, ülkenin kara para aklamayla mücadele yasaları kapsamında Afrika odaklı fintech ödemeleri devi Flutterwave'e ait hesaplardaki 40 milyon dolardan fazla parayı dondurdu.

2016 yılında Nijerya'da kurulan San Francisco merkezli şirket, Afrika'nın gelişen ödeme pazarını kolaylaştıran ve bunlardan yararlanan birkaç fintech firmasından biri olan bireysel ve tüketici finansal transferlerinde uzmanlaşmıştır.

Bu yılın başlarında, firma 250 milyon dolar topladı ve başlangıç ​​​​şirketine 3 milyar dolardan fazla değer verdi.

Kenya'nın Varlık Kurtarma Ajansı, Kenya'da kayıtlı Flutterwave Payment Technology Ltd.'ye ait üç bankadaki birkaç hesabı dondurmak için Yüksek Mahkeme emri istedi ve kendisine verildi.

Flutterwave, Reuters haber ajansına şirketin sahibi olduğunu doğruladı. Ayrı bir açıklamada, Kenya'daki mali uygunsuzluk iddialarının "tamamen yanlış" olduğunu söyledi.

1 Temmuz tarihli mahkeme emri, Flutterwave'in üç bankada 43 milyon dolar, sterlin, euro ve Kenya şilini tutan bir düzineden fazla hesaptan herhangi bir işlem yapmasını engelliyor.

Yargıç Esther Maina, daha sonraki bir tarihte tam bir duruşma ve nihai karar bekleyen bir kararda, "Bu emirler, Suç Gelirleri ve Kara Para Aklamayı Önleme Yasası'nın 84. bölümünde belirtildiği gibi 90 gün boyunca geçerli olacaktır." Dedi.

Flutterwave, operasyonlarının düzenli olarak denetlendiğini ve uyumlu kalmak için sürekli olarak düzenleyici kurumlarla ilgilendiğini söyledi.