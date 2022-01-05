İngiltere, Günlük COVID Vakaları 200.000'e Ulaştığı İçin Hastane Kriziyle Karşı Karşıya

Hastanelerin personel sıkıntısı nedeniyle artan baskı altına girmesiyle Birleşik Krallık'ın koronavirüs vaka yükü ilk kez 200.000'i geçti.

Hükümet Salı günü yaptığı açıklamada, önceki 24 saat içinde 218.724 enfeksiyon kaydettiğini söyledi, bu pandeminin başlamasından bu yana en yüksek günlük toplam - ancak bu rakam tatillerdeki gecikmeler nedeniyle de çarpıktı.

Bu arada İsrail Başbakanı Naftali Bennett, dördüncü koronavirüs aşı dozuna ilişkin bir İsrail çalışmasından elde edilen ön verilerin, COVID-19 ile savaşan antikorlarda güvenli bir şekilde beş kat artış sağladığını gösterdiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Omicron koronavirüs varyantının önceki suşlardan daha hafif semptomlara neden olduğuna dair daha fazla kanıtın ortaya çıktığını söyledi.

Son iki yılda dünya çapında yaklaşık 300 milyon insanın COVID-19 testi pozitif çıktı ve beş milyondan fazla ölüm bildirildi.

Omicron, ABD'deki yeni enfeksiyonların yüzde 95'ini oluşturuyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Salı günü, omicron varyantının geçen hafta yeni koronavirüs enfeksiyonlarının yüzde 95'ini oluşturduğunu tahmin eden veriler yayınladı.

Bu dramatik bir geri dönüşe işaret ediyor. Haziran ayının sonundan Kasım ayının sonuna kadar, koronavirüs vakalarının yüzde 99,5'inden fazlası delta varyant enfeksiyonlarıydı.

CDC'nin tahminleri, her hafta üniversite ve ticari laboratuvarlar ile eyalet ve yerel sağlık departmanları aracılığıyla toplanan koronavirüs örneklerine dayanmaktadır. ABD'de geçen hafta 2,2 milyondan fazla vaka bildirildi.

Dünya birkaç ayda bir aşılamaya devam edemez: aşı uzmanı

Al Jazeera'ya Skype üzerinden konuşan Michigan Üniversitesi'nden aşı uzmanı Ali Fattom, ülkelerin “her üç ayda bir aşılamaya” devam edemeyeceğine ve aşıların çalışmasına izin vermeleri gerektiğine inandığını söyledi.

Al Jazeera'ya “Aşı, hafıza oluşturmalı ve bu hafızanın oluşturulması üç aydan fazla sürüyor” dedi.

“Ve bu nedenle, biraz hafızamız olduğu ve güçlendiğimiz her seferinde, maruz kaldığında tetiklenebilecek hafıza oluşturmuyoruz.”

Biden, ABD vakalarının rekor seviyeye ulaşmasıyla test kapasitesini artırma sözü verdi

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikalıları bir kez daha aşı olmaya çağırdı ve Omicron varyantının yayılması yoğunlaştıkça koronavirüs testi eksikliklerini giderme sözü verdi.

Biden, aşıların, destekleyici aşıların ve tedavi edici ilaçların, tam aşılanmış çoğu Amerikalı için tehlikeyi azalttığını ve ABD hükümetinin tüm vatandaşlar için yeterli aşı ve destekleyici aşıya sahip olduğunu vurguladı. Biden, "Kimsenin aşısız olması için mazeret yok" dedi.

"Bu, aşılanmamışların pandemisi olmaya devam ediyor." Bir milyondan fazla Amerikalı Pazartesi günü COVID-19 için pozitif test etti, pandeminin başlamasından bu yana günlük en yüksek toplam. Bu rakamlar göz önüne alındığında, Biden, test kapasitesi eksikliği nedeniyle ciddi eleştirilerle karşı karşıya kaldı.

Biden, durumun "sinir bozucu" olduğunu kabul ederek, "İyileştirme yapıyoruz" dedi.

Beyaz Saray, 500 milyon hızlı antijen testini ücretsiz hale getireceğini söyledi, ancak bu testlerin yaygın olarak kullanılabilir hale gelmesi aylar olmasa da haftalar alacak.

ABD'li TV sunucusu Seth Meyers'in COVID testi pozitif çıktı

Bu haftaki "Late Night with Seth Meyers"in kalan bölümleri, sunucunun COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından rafa kaldırıldı.

Meyers Salı günü olumlu sonucu hakkında tweet attı, ancak aşıya ve destekleyici atışa teşekkür ederek iyi hissettiğini söyledi. Pazartesi günü orijinal bir yayına ev sahipliği yaptı.

NBC, Salı ile Cuma günleri arasında yapılması planlanan dört gösteriyi iptal etti.

“Bir stüdyo olarak ne kadar havalı bir yer deneyeceğimizi görmek için önümüzdeki Pazartesi günü ayarlayın!” Meyers, Twitter'da paylaştı.