0.55 Faizle Nakit Verileceği Haberi Geldi, Kamu Bankaları ve Özel Bankalar Yarışacak

0.55 faiz oranları ile 10 bin TL'ye kadar nakit kredi kampanyası kamu bankaları ve özel bankaları tarafından açıklandı. O bin TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankaları ile birlikte ayrıca Akbank Garanti Bankası ve Denizbank gibi özel bankalardan da bu kredileri kullanabilecektir.

Başvuru yapmak istiyorsanız Daha önce bu bankalar üzerinden bir kredi başvurusu yapmış olmanız gerekmektedir. Kredi başvurusu Yapı Kredi onayı alan vatandaşlar düzenli olarak ödemeler yapmaları durumunda Kredi onayını hemen alabiliyor. 10.000 TL'ye kadar verilecek olan 0.55 faiz oranları ile nakil kampanyasında 36 ay vade 90 gün erteleme ve kredi taksitlerini üç ayda bir ödeme imkanı sağlanmaktadır.

Ziraat Bankası üzerinden başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden daha önce Kredi kullanmış ve emekli maaşı veya çalışma maaşın da bu bankadan almış olan vatandaşlar destek kredisi olarak 10.000 TL'ye kadar 0.55 faizli kredi kullanabilecekler. Bankadan resmi internet sitesi üzerinden ya açılacak olan başvuru formunu doldurarak kredi başvurusu yapabilecek ve kredi sonucunu hemen cep telefonumuza gelecek olan mesaj ile görebileceksiniz. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız sizler de 5 dakika içerisinde başvurunuzu gerçekleştirebilir ve sonucunu görebilirsiniz.

Ziraat Bankası gibi diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de ihtiyaç kredisi kullanıp bankalardan kredi onayı alan vatandaşlar kredilerine en yakın banka şubeleri üzerinden istedikleri zaman alabilirler.

Garanti Bankası

Özel bankalar arasında gösterilen Garanti Bankası ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için 0.55 faizli 10 bin TL'ye kadar nakit kredi kampanyası başlattı. Size en yakın banka şubesine giderek veya banka şubesi üzerinden başvuru yapmak istemeyen kişiler internet sitesi üzerinden kredi başvurusunu yaparak işlem yapabilir ve kredi kullanabilirler. 0.75 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar 5 dakika içerisinde Kredi başvurusunu sonucunu Garanti Bankası şubelerinden öğrenebilir.