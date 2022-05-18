İngiltere, Brexit Sonrası Kuzey İrlanda Ticaretini Değiştirmek İçin Yeni Yasa Çıkardı

Birleşik Krallık, Kuzey İrlanda ile Brexit sonrası ticaret konusunda Avrupa Birliği ile çıkmazı kırmaya çalışmak için adımlar attı ve bir anlaşmanın bazı kısımlarını etkili bir şekilde geçersiz kılacak ve Brüksel ile ilişkileri daha da alevlendirecek yeni bir yasa hazırladı.

Dışişleri Bakanı Liz Truss, Salı günü parlamentoya yaptığı açıklamada, planlanan mevzuatın malların dolaşımını kolaylaştıracağını, İngiltere'nin Kuzey İrlanda'daki vergi rejimini uygulayacağını ve Londra'ya eyaleti yöneten yasalar üzerinde daha fazla söz hakkı vereceğini söyledi.

Parlamento üyelerine defalarca yasanın uluslararası hukuku ihlal etmeyeceğini ve sadece önümüzdeki haftalarda getirileceğini söyledi ve müzakere edilmiş bir çözüm bulmaya çalışmak için Brüksel ile görüşmelere devam etme arzusunun altını çizmeye istekliydi.

Ancak AB'nin tek taraflı harekete geçme konusundaki uyarılarına rağmen, yeni yasa, Brexit anlaşmasının bir parçası olarak blokla kabul edilen sözde "Kuzey İrlanda protokolünün" bazı kısımlarını değiştirecek.

AB, İngiltere'nin tek taraflı değişikliklere devam etmesi durumunda "elindeki tüm önlemlerle yanıt vermesi gerektiğini" söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcoviç yaptığı açıklamada, Truss'un duyurusunun "önemli endişelere yol açtığını" söyledi.

"[Kuzey İrlanda] Protokolü, AB ve İngiltere tarafından imzalanan uluslararası bir anlaşmadır. Uluslararası bir anlaşmaya aykırı tek taraflı eylemler kabul edilemez." dedi.

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, İngiltere'nin "güvene zarar veren" adımından "derinden" pişmanlık duyduğunu söyledi.

Başbakan Boris Johnson, 2019 yılında, İngiltere'nin İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasındaki sınırda kontroller yeniden uygulanmadan AB'nin tek pazarını ve gümrük birliğini terk etmesine izin veren protokolü kabul etti ve otuz yıllık şiddeti sona erdiren 1998 Hayırlı Cuma barış anlaşması için hayati önem taşıyordu.

Böyle bir anlaşmaya vararak, Kuzey İrlanda ile İngiltere'nin geri kalanı arasında bir gümrük sınırını etkili bir şekilde kabul etti. İngiltere şimdi protokolün işe yaramaz olduğunu ve AB ile aylarca süren müzakerelerin çözüm bulamadığını söylüyor.

Truss, parlamentoya muhalefetten gelen alaycılara "Önümüzdeki haftalarda protokolde değişiklik yapmak için yasa çıkarma niyetimizi duyuruyorum" dedi.

"Tercihimiz AB ile müzakere edilmiş bir çözüm olmaya devam ediyor ve getirilen mevzuata paralel olarak, daha fazla müzakereye açık olmaya devam ediyoruz" diyen Bakan, İngiltere'nin protokolü hurdaya çıkarmak istemediğini, sadece "hedeflerini" yerine getirmek istediğini de sözlerine ekledi.

İngiltere'den Kuzey İrlanda'ya taşınan ve daha fazla olmayan mallar için "yeşil bir kanal" öngören yasanın ana hatlarını çizme hareketi, Johnson'ın kabine ekibi tarafından onaylandı.

Pazartesi günü Johnson, hükümetin Brexit sonrası bazı ticaret kurallarını tek taraflı olarak geçersiz kılabilmesi için bir "sigorta" seçeneğine ihtiyaç duyduğunu, çünkü protokolün olduğu gibi, İngiliz yönetimindeki eyalette zor kazanılmış bir barışı tehdit ettiğini söyledi.

Muhalefetteki İşçi Partisi'nin dış politika şefi Stephen Doughty, protokolle ilgili sorunlar olduğunu kabul etti, ancak İngiltere'nin "sakin kafalara ve sorumlu liderliğe" ihtiyacı olduğunu söyledi.

"Dışişleri bakanının, hükümetin sadece iki yıl önce imzaladığı anlaşmayı açıkça bozmak için Kuzey İrlanda'daki sorunları uzun vadede çözmeyecek ve aksine güveni sarsacak bir yasa tasarısı önermesi derinden rahatsız edici" dedi.

AB, herhangi bir ticari zorluğun protokolün parametreleri dahilinde çözülmesi gerektiğini defalarca söyledi.

Coveney, geçen hafta yaptığı açıklamada, AB'nin yasal işlem başlatacağını ve Londra'nın tek taraflı harekete geçmesi durumunda muhtemelen karşı önlemler alacağını söyledi.