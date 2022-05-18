Putin: Avrupa'nın Rusya'ya Yaptırımları 'Ekonomik İntihar' Anlamına Geliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Salı günü yaptığı açıklamada, petrol sektörünün "tektonik bir değişim" geçirdiğini söyledi, ancak Avrupa'nın Ukrayna üzerinden Moskova'ya yönelik yaptırımlarıyla "ekonomik intihar" yapacağını iddia etti.

Putin, Rus enerji arzını aşamalı olarak durdurmaya çalışarak, Avrupa'nın yalnızca kendisine zarar vereceğini söyledi ve devlet yetkililerini Batı'nın "kötü düşünülmüş" hareketlerini ülkenin lehine kullanmaya çağırdı.

Bir enerji toplantısında, Avrupa'nın eylemlerinin bir sonucu olarak daha yüksek enerji fiyatları ve daha yüksek enflasyon göreceğini söyledi.

Putin, "Tabii ki, böyle bir ekonomik intihar, Avrupa ülkelerinin iç meselesidir" dedi.

Kremlin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'ya asker göndermesinin ardından Batı, Rusya'ya karşı benzeri görülmemiş yaptırımlar getirdi.

Batılı ülkeler ceza duyurularında yakın koordinasyon sergilediler, ancak Rus petrol ve gazı söz konusu olduğunda aynı hızda hareket etmediler.

Putin, Avrupa ülkeleri kendilerini Rus enerjisinden uzaklaştırmanın yollarını ararken tedarikleri "dost" ülkelere yönlendirmeyi umuyor.

Putin, Avrupa'nın "kaotik eylemlerinin" sadece kendi ekonomisine zarar vermekle kalmayıp, aynı zamanda Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirlerinde artışa yol açtığını söyledi.

"Petrol piyasasındaki değişiklikler doğada tektoniktir ve eski modele göre her zamanki gibi iş yapmak olası görünmemektedir" dedi.

"Yeni koşullarda, sadece petrol çıkarmak değil, aynı zamanda nihai tüketiciye giden tüm dikey zinciri oluşturmak da önemlidir" diye ekledi.

Putin, hükümetin şirketlerin iş modellerini değiştirmelerine yardımcı olacağını söyledi.

Kremlin şefi, devletin lojistiğin yanı sıra hidrokarbonların derin işlenmesine yardımcı olacağını ve ulusal para birimlerinde ödemelerin yapılmasını sağlayacağını söyledi.