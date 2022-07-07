İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Yükselişi ve Düşüşü

Boris Johnson, kilit bakanların ve diğer yetkililerin istifasının ardından, yaşadığı son siyasi krizin ardından 7 Temmuz'da Birleşik Krallık başbakanlığı görevinden istifa etti.

Yerine partisi tarafından seçilene kadar geçici bir başbakan olarak kalacağını söyledi.

Johnson'ın pastoral bakımdan sorumlu eski bir bakan olan Chris Pincher'ın kendisine karşı cinsel taciz şikayetleri yapıldıktan sonra hükümette bir iş için uygun olmadığını fark etmediği için özür dilemesine rağmen Salı günü istifa dalgası başladı.

Pincher, özel bir üyeler kulübünde iki adamı taciz ettiği iddialarının ardından geçen hafta başkan yardımcısı olarak görevinden ayrıldı, ancak Johnson'a kendisine yönelik iddialar hakkında 2019'a kadar bilgi verildi.

Skandal üzerine istifa edenler, Johnson'ın ulusal çıkarlar doğrultusunda yönetme yeteneğine olan güvenlerini kaybettiklerini söylediler.

Son kriz, Johnson'ın Haziran başında kendi Muhafazakar Parti milletvekillerinin 148'e karşı 211 oyla verdiği güven oylamasından sağ çıkmasından sadece haftalar sonra geldi .

Johnson'ın liderliği, Mayıs ayındaki bir müfettiş raporunun, "Partygate" olarak bilinen bir skandalda başbakanlık ofisindeki kuralları çiğneme kültürünü eleştirmesinin ardından yoğun bir inceleme altına alındı.

Raporda, Downing Street personeli tarafından 2020 ve 2021'de, koronavirüs pandemisi kısıtlamalarının Birleşik Krallık sakinlerinin sosyalleşmesini ve hatta ölmekte olan akrabalarını ziyaret etmesini engellediği alkolle çalışan dayaklar anlatıldı.

58 yaşındaki Johnson, tartışmanın yasaları çiğnediği tespit edilen ilk Birleşik Krallık başbakanı olduğunu gördükten sonra iktidarı elinde tutmak için aylarca mücadele etti.

Bölücü figür

Eton ve Oxford'da okuduktan sonra Johnson, siyasi hayatına parlamento üyesi olarak başlamadan önce sağcı dergi ve gazetelerde muhabir ve yazar olarak çalıştı. Daha sonra Londra belediye başkanı, dışişleri bakanı ve sonunda başbakan oldu.

Kendisini “tek uluslu” bir Muhafazakar olarak tanımladı.

Görevdeki son haftalarına kadar bölücü bir figür, bazıları onu açık sözlü ve tartışmalı bir lider olarak hatırlayacak, diğerleri ise onu neşeli ve cana yakın bir tavırla cana yakın bir başbakan olarak görecek.

Bir politikacı olarak saldırgan gaflarla tanınan, kariyerinin çoğunu Avrupa Birliği'ne karşı savaş açmaya ve onun kısıtlayıcı kuralları olarak gördüğü şeylere dayandırdı.

Queen's University Belfast'ta Avrupa Siyaseti profesörü David Phinnemore Al Jazeera'ya verdiği demeçte, “Kalma veya Ayrılma kampanyasını destekleyip desteklememe konusunda iki kafasında olmasına rağmen, İngiltere'nin AB'de kalmasına karşı adil bir taahhütle konuştu” dedi. .

Brexit'in beyinlerinden biri, başbakan olarak ülkeyi bloktan çıkardı.

Sonunda, İngiliz parlamentosunun desteğini alan bir geri çekilme anlaşmasını güvence altına alan başbakandı.

Phinnemore, önemli olanın, anlaşmanın özü değil, anlaşmayı güvence altına almak olduğunu ekledi.