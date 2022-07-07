Rus Kuvvetleri Ukrayna Savaşında Duraklamaya Girdi

Analistler, Rus ordusunun önemli bir -ve bunun belirleyici olacağını umduğu- yeni bir taarruz için güçlerini yeniden bir araya getirmeye çalışması nedeniyle, Rusya'nın doğu Ukrayna'daki askeri saldırısını geçici olarak gevşetebileceğini söylüyor.

Savaş Araştırmaları Enstitüsü'ne göre, Rus kuvvetleri Çarşamba günü Ukrayna'da "133 günlük savaşta ilk kez" herhangi bir iddia veya değerlendirmede bulunmadı.

Washington merkezli düşünce kuruluşu, Moskova'nın "operasyonel bir duraklama" almış olabileceğini, ancak bunun Ukrayna'daki "aktif düşmanlıkların tamamen durdurulmasını" gerektirmediğini öne sürdü.

Enstitü, "Rus kuvvetleri, daha önemli taarruz operasyonları için koşulları belirlemeye ve bu daha iddialı girişimlerde bulunmak için gereken savaş gücünü yeniden oluşturmaya çalıştıkça, muhtemelen kendilerini nispeten küçük ölçekli taarruz eylemleriyle sınırlayacaklar" dedi.

Rusya savunma bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada bu değerlendirmeyi doğrulamış görünüyordu.

Bakanlık, Ukrayna'da savaşan Rus askeri birliklerine dinlenmeleri için zaman verildiğini söyledi.

“Özel askeri operasyon sırasında muharebe görevleri gerçekleştiren birlikler, muharebe kabiliyetlerini geri kazanmak için önlemler alıyorlar. Rus devlet haber ajansı TASS tarafından aktarılan bildiride, askerlere dinlenme, evden mektup ve paket alma fırsatı verildi" dedi.

Ukraynalı yetkililer Perşembe günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, 24 saat içinde en az dokuz sivilin öldüğü ve altısının yaralandığı Ukrayna'nın doğusunda bombardımanın devam ettiğini söyledi.

Ukrayna cumhurbaşkanlığı ofisi sabah güncellemesinde, ülkenin yedi bölgesindeki şehir ve köylerin geçtiğimiz gün bombalandığını söyledi.

Yetkililer, Perşembe günü ilerleyen saatlerde Donetsk'in Kramatorsk kentindeki bir yerleşim bölgesine isabet eden bir füzenin bir sivili öldürdüğünü ve en az altı kişinin de yaralandığını söyledi. Arabalar ve kırık ağaçlar, bir yerleşim avlusunun ortasında bir krater oluşturan füze saldırısının mahallinde için için yandı.

Bombardıman ve helikopter saldırıları

Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri olan Harkov'un bir yerleşim bölgesine roketatar olduğu sanılan saldırıda üç kişi öldü, en az iki kişi yaralandı. Günün erken saatlerinde Harkov'da bir yatılı okul bombalandı, ancak yaralanan olmadı. Ukrayna bölgesel yönetimi, ayrı saldırılarda, Harkov bölgesinde üç kişinin top ateşiyle yaralandığını bildirdi.

Rusya sınırı boyunca uzanan Harkov bölgesi her gün bombardıman altında ve Çarşamba gününden bu yana en az beş sivil öldürüldü.

Yetkililer, Donetsk'te toplam 10 şehir ve köyün bombardımana tutulduğunu ve aralarında bir okul, bir meslek yüksekokulu ve bir hastanenin de bulunduğu 35 binanın yıkıldığını söyledi.

Ukrayna ordusu Perşembe günü yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin kuzeydoğudaki Sumi bölgesinde de bombardıman ve helikopter saldırıları düzenlediğini söyledi.

Çatışma devam ederken bile, İngiliz Savunma Bakanlığı, Rusya ordusunun güçlerini “yeniden oluşturduğunu” düşündüğünü söyledi. Perşembe günü yayınlanan bir bakanlık istihbarat değerlendirmesi, Donetsk'teki cephe hattındaki ağır bombardımanın büyük olasılıkla Rusya'nın önceki kazanımlarını güvence altına almayı amaçladığını söyledi.