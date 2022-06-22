İngiltere, AİHS'yi Geçersiz Kılacak Yasa Çıkaracak

Birleşik Krallık hükümeti, Strazburg'daki bir yargıcın sığınmacıları Ruanda'ya götüren uçuşları engellemesinin ardından bazı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını görmezden gelmesine izin veren bir yasa çıkaracağını söyledi .

Hükümet, göçmenleri İngiliz Kanalı'ndan yasadışı geçiş yapmaktan caydırmayı amaçlayan Ruanda planını uygulamaya çalışırken, Başbakan Yardımcısı Dominic Raab yeni Haklar Bildirgesi'ni Çarşamba günü parlamentoya sunacak.

İnsan hakları grupları ve kilise liderleri politikayı “utanç verici” olarak eleştirdi.

İngiliz mahkemeleri bu ayın başlarında ilk sınır dışı uçuşunun ayrılmasına izin verdi, ancak AİHM son dakikada uçağın kalkışını engellemek için geçici bir kararla devreye girdi.

Planın yasallığı konusunda Birleşik Krallık'ta tam bir yargı denetimi önümüzdeki ay yapılacak.

'Kural 39'

Raab Çarşamba günü yaptığı açıklamada, tasarının Londra'daki Yüksek Mahkemenin insan hakları meselelerinde nihai hakem olduğunu iddia edeceğini söyledi. Yasa ayrıca, mahkemenin “kural 39” uyarınca verdiği geçici tedbirlerin Birleşik Krallık mahkemeleri için bağlayıcı olmadığı anlamına da gelir.

Sky News yayıncısına konuşan Raab, "Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi yasal yorumlarında üstün olmalıdır" dedi.

Raab, partisinin sağından gelen AİHM'den tamamen ayrılma çağrılarına direniyor ve yeni tasarının bunun yerine “sisteme sağlıklı bir sağduyu dozu enjekte ederken Birleşik Krallık özgürlük geleneğimizi güçlendireceğini” söylüyor.

Bu reformlar ifade özgürlüğünü güçlendirecek, daha fazla yabancı suçluyu sınır dışı etmemize ve halkı tehlikeli suçlulardan daha iyi korumamıza olanak sağlayacak” dedi.

Hafta sonu, İçişleri Bakanı Priti Patel AİHM kararının siyasi amaçlı olduğunu öne sürerek, hükümetin Avrupa kurumlarının Birleşik Krallık egemenliğini geçersiz kıldığına dair bir anlatıyı zorladı.

İngiltere, 2016 Brexit oylamasından sonra geçen yıl Avrupa Birliği'nden ayrıldı, ancak mahkeme bloğun bir parçası değil.

Uluslararası Af Örgütü İngiltere'nin CEO'su Sacha Deshmukh, tasarının “sıradan insanların hakları için geriye doğru dev bir adım” olacağını söyledi.

“Bu, haklara müdahale etmekle ilgili değil, onları ortadan kaldırmakla ilgili” dedi.

'Kontrolü geri alın'

Londra hükümeti, Brexit'ten sonra ülkenin sınırlarını sıkılaştırma ve göçün “kontrolünü geri alma” sözü verdi. Ancak, kuzey Fransa'dan kanalı geçmek için küçük tekneler kullanan rekor sayıda insanla mücadele ediyor.

Fransa İçişleri Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, rakamların 2022'nin ilk yarısında yüzde 68 arttığını söyledi.

Bakanlık, AFP haber ajansına verdiği demeçte, 1 Ocak-13 Haziran tarihleri ​​arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68 artışla 20.132 kişiyi kapsayan 777 sınır geçişi girişimi olduğunu söyledi.

2021'in tamamı için rakamlar zaten bir rekor olmuştu. Ancak en son istatistikler, mevcut trendler devam ederse, daha iyi yaz havasının daha fazla geçişi teşvik etmesiyle bunun dövülebileceğini gösteriyor.

İngiltere defalarca Fransız makamlarını geçişleri durdurmak için yeterli çabayı göstermemekle suçladı, Brexit'ten sonra ilişkileri daha da gerginleştiren bir tartışmada Paris tarafından reddedilen bir suçlama.