Rusya-Ukrayna Savaşı: Önemli Olayların Listesi, 119. Gün
Rusya-Ukrayna savaşı 119. gününe girerken ana gelişmelere göz atıyoruz.
Güncel 22.06.2022 - 19:02 22.06.2022 - 19:05 Aslı Kılıç
İşte 22 Haziran Çarşamba günü şimdiye kadarki önemli olaylar.
Savaş
- Bölge valisi, Rusya'nın bölgedeki saldırılarını hızlandırdığı için Salı günü Doğu Kharkiv bölgesinde, beşi Kharkiv kentinde olmak üzere en az 15 sivilin öldürüldüğünü söyledi.
- Ukraynalı yetkililer, stratejik açıdan önemli şehirler olan Severodonetsk ve Lysychansk yakınlarındaki Toshkivka köyünün düştüğünü duyurdu.
- İngiltere savunma bakanlığı, Rusya'nın çok sayıda rezervi Donbas'ın ön saflarına göndermeye hazırlandığının yüksek ihtimalle olduğunu söyledi.
- Sınır Tanımayan Gazeteciler, ölümleriyle ilgili bir soruşturmanın ardından, Rusya'nın işgalinin ilk haftalarında öldürüldüklerinde Ukraynalı bir foto muhabiri ve ona eşlik eden bir askerin “soğuk bir şekilde idam edilmiş” gibi göründüğünü söyledi.
Diplomasi
- Rusya Çarşamba günü, Nazi Almanyası güçlerinin 22 Haziran 1941'de Sovyetler Birliği'ni işgal etmesinin yıldönümünü, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ölüleri anmak için çiçek bırakmasıyla anacak.
- Endonezya dışişleri bakanı, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun meslektaşlarıyla görüşmek ve ihtilafa barışçıl bir çözüm bulmak için önümüzdeki hafta hem Ukrayna'yı hem de Rusya'yı ziyaret edeceğini söyledi.
- Moskova'nın devlet TASS haber ajansına göre, Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, ofisinin Washington'dan Ukrayna'da yakalanan iki Amerikalı hakkında herhangi bir talep almadığını söyledi.
- Bakanlar ve diplomatlar, Ukrayna'nın Rusya'nın işgalinin ardından sembolik ama moral yükseltici bir kararla Perşembe günü Avrupa Birliği üyeliği için resmi aday olmaya hazır olduğunu söylediler.
Ekonomi
- Rus şirketleri, yaptırımlar nedeniyle, Rus üreticileri uluslararası alıcılarla eşleştirmeye yardımcı olan aracılara uzun zamandır ev sahipliği yapan İsviçre'den giderek Dubai'ye taşınıyor.
- Basında çıkan haberlere göre, Türkiye, şu anda Karadeniz limanlarında sıkışmış olan tahıl ihracatını yeniden başlatmaya yönelik görüşmelerde önümüzdeki haftalarda Rus, Ukraynalı ve Birleşmiş Milletler yetkililerine ev sahipliği yapmayı planlıyor .
- AB liderleri, hedeflenebilecek varlıklar arasında altın da bulunan bir taslak belgeye göre, yaptırımlar üzerinde daha fazla çalışma taahhüdünde bulunarak bu hafta yapılacak bir zirvede Rusya üzerindeki baskıyı sürdürmeyi hedefliyor.
- Bir endüstri kuruluşu, halihazırda bocalayan Rus gaz arzının tamamen durması halinde Almanya'nın belirli bir durgunlukla karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı.