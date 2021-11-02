İngiliz Balıkçı Teknesinin Sahipleri, Ayrılmadan Önce 150.000 € Ödeme Emri Verdi

Fransa tarafından balıkçılık ruhsatları konusunda tırmanan tartışma sırasında el konulan İngiliz trol teknesinin sahipleri, İngiltere'ye geri dönmelerine izin verilmeden önce 125 bin sterlinden fazla kefalet ödemek zorunda kalacaklar.

Miktarla ilgili haberler Pazartesi günü ortaya çıktı ve Cornelis Gert Jan'ın İskoç kaptanına, gelecek yıl bir ceza davası sonrasında suçlu bulunursa 63.000 £ 'dan fazla para cezasıyla karşı karşıya kalacağı söylendi.

Bu aynı zamanda İngiliz Dışişleri Bakanı'nın, Fransız hükümetine Brexit sonrası balıkçılık lisansları konusunda İngiltere'ye yönelik tehditleri geri çekmesi için 48 saatlik bir süre vererek, arbede konusundaki söylemini artırmasıyla geldi.

Liz Truss, balıkçılık endüstrisine “tamamen mantıksız tehditler” savurdu ve Brexit anlaşmasının şartları uyarınca Fransa'yı dava etmekle tehdit etti.

BM COP26 ikliminin ilk gününde İngiliz-Fransız ilişkisi Brexit erimesine doğru giderken, "Bu tehditleri geri çekmeleri gerekiyor, yoksa AB ile ticaret anlaşmamızın mekanizmalarını harekete geçmek için kullanacağız" dedi.

Seine-Maritime vilayetinin, mürettebatı “150.000 avroluk bir depozito” ödemediği sürece, Cornelis'in Normandiya'nın Le Havre limanında kalacağını teyit etmesinin ardından konuşuyordu.

Bir sözcü, "Bu miktar ödenene kadar teknenin ayrılmasına izin verilmeyecek" dedi. Fransa'ya tarak avlamak için beş günlük bir gezi olarak başlayan şey sırasında teknenin kazandığı her şeyden çok daha ağır basıyor. Tekne geçen Çarşamba jandarmalar tarafından gözaltına alındı ​​ve o zamandan beri kaldıkları Le Havre'deki rıhtım kenarına kadar eşlik etti ve diplomatik bir olaya yol açtı.

İsmi resmi olarak açıklanmayan kaptan, "Fransa'nın tuzlu sularında üçüncü taraf bir gemi tarafından Avrupa Birliği'ne izinsiz deniz balıkçılığı yapmakla" suçlandı. Başbakan Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hafta sonu Roma'daki G20'de büyüyen diplomatik anlaşmazlığı görüştü.

Johnson, Paris'ten AB'ye gönderilen ve "İngiltere'nin AB'den ayrıldığı için cezalandırılmasını" isteyen bir mektubu okumanın "şaşırdığını" söyledi. Başbakan doğrudan Brexit'e atıfta bulunarak, "Bunun Ticaret ve İşbirliği Anlaşması'nın Geri Çekilme Anlaşmasının ruhuna veya mektubuna uygun olduğuna inanmıyorum ve muhtemelen bu konuda söyleyeceğim tek şey bu" dedi.

Macron ise, "Tartışma istemiyorum. Ciddi olmamız gerekiyor. Misilleme önlemleri kullanmak zorunda kalmak istemiyorum çünkü bu, balıkçılarımıza yardımcı olmaz.” Macron, Paris'in Londra'ya teklifler sunduğunu ve "şimdi top İngiltere'nin sahasında" dedi.

Fransa'nın Avrupa bakanı Clement Beaune, mevcut anlaşmazlığın Brexit anlaşmasının "ihlali" olduğunu ve Londra'nın "politik bir tercihi" olduğunu söyledi. Geri çekilmeyen ve çıkmaza giren hiçbir taraf olmadan Salı, krizde büyük bir tırmanış görebilir. Cornelis'in sahibi olan İskoç firması MacDuff Shellfish'in yöneticisi Andrew Brown, teknenin Fransızlar tarafından "piyon" olarak kullanıldığını ve yasadışı hareket etmediğini söyledi.

Brown geçen hafta şunları söyledi: "Birleşik Krallık balıkçı filosunun haklarını savunmak ve Brexit balıkçılık anlaşması kapsamında sağlanan balıkçılık haklarına AB tarafından tam olarak saygı gösterilmesini sağlamak için Birleşik Krallık hükümetine bakıyoruz." Pazartesi sabahı, Cornelis hala sekiz kişilik mürettebatıyla Le Havre'de demirliydi.

Tekne geçtiğimiz Salı sabahı erken saatlerde Sussex, Shoreham'dan yola çıktı. Onun ele geçirilmesi, Fransa'nın, İngiltere'nin AB'den ayrıldığı şu anda Kanal'da balık avlama alanlarına kimin sahip olduğu konusunda İngiltere ile devam eden bir sıradaki son hamlesi.