İNG TEB ve Akbank kara listede ve kredi puanı sıfır olan vatandaşlara 50.000 TL ödeme yapıyor!

Vatandaşlara 50.000 TL ödeme yapıyor! İNG TEB ve Akbank kara listede ve kredi puanı sıfır olanlara veriyor. Bankalar kara listede ve kredi puanı sıfır olanlara müjdeyi son dakika duyurdu. Vatandaşlar ihtiyaçlarına yönelik kredilerini kara listeye rağmen hangi bankaların vereceğini merakla araştırıyor.

İNG TEB ve Akbank Kredi Başvuruları

Bankalar 50 bin TL ‘ye kadar kara listede ve kredi notu sıfır olanlara kredi vereceğini açıkladı. İNG, TEB ve Akbank başvuruda bulunan tüm vatandaşlara hızlı şekilde 50 bin TL kredi tahsis edileceğini duyurdu. Bankalar ekonomik sıkıntıların yaşandığı son zamanlarda dar gelirli vatandaşlara destek olma adına adım attı.

Kredi başvurusunda bulunup hep reddedilen vatandaşlar için güzel haber İNG, TEB ve Akbank’tan geldi. Kredi başvurularınızı bahsi geçen üç bankadan dilediğiniz zaman iletebilirsiniz. Böylece istediğiniz bankadan bu krediyi alabilirsiniz.

Bankalar 50 bin TL ‘ye kadar kredi onayına söz verdi. İNG, TEB veya Akbank’tan emekli maaşlarınızı alıyorsanız kredi puanınız sıfırsa bile kredi başvurunuz 50 bin TL’ye kadar onaylanıyor. İNG, TEB ve Akbank kara listede olanlara da kredi başvurularında onay alabileceklerinin sözünü verdi.

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