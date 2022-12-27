Üç Kamu Bankası Bir Araya Gelerek Kampanyaya İmza Attı. Düşük Faiz Oranları ile Taşıt Konut ve İhtiyaç Kredilerinde Yeni Fırsatlar...

Türkiye Merkez Bankası tarafından uygulanan para sıkılaştırma politikasının etkisi ile gerek kamu gerekse özel bankalar faiz oranlarında güncelleme yapılıyor. Kamu bankaları her hafta güncelleme yaparak müşteri çekmeye çalışıyor.

Türkiye Merkez Bankası uygulamış olduğu para sıkılaştırma politikası bankaları sürekli olarak faiz güncellemesine yöneltiyor. Kamu bankası olarak hizmet veren Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank faiz oranlarında güncelleme yaptı.

Bankalardan Konut Kredisi Kampanyaları

Kamu bankaları vatandaşa uygun faiz oranları ile konut kredisi paketleri sunmaya devam ediyor. 10 yıl vade imkânları ile verilecek olan konut kredileri için esnek ödeme imkânları mevcut. Her banka üç ay vadeli veya balon ödemeli esnek ödeme imkânları sunuyor. Bunun yanı sıra Vakıfbank tarafından artan veya azalan taksitlerle ekstra olarak ödeme imkânı da tanıyor.

Konut Kredisi İçin Başvuru Belgeleri

Konut Kredisi başvurusunda bulunmak için bazı belgelerin temin edilmesi gerekir. Temin edilecek belgeler arasında, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport belgeleri yeterli olacak. Bunun yanı sıra aylık gelir kazancını gösteren gelir belgesi de dâhil olmak üzere başvuru formu başvuru yapılacak bankaya teslim edilir.

Kamu Bankasından Farklı İhtiyaç Kredileri

Pandemi döneminde vatandaşların yanında olan kamu bankaları, pandemi döneminden sonra da vatandaşın yanında yer alıyor. Müşterileri için farklı farklı ihtiyaç kredisi hazırladı. Halkbank vatandaşlara ihtiyaçları için aylık 1,51 faiz oranı ile kredi sunuyor. Ziraat Bankası ise ihtiyaç halinde kredi faiz oranını aylık 1,51 olarak belirledi. Vakıflar Bankası’nda ise faiz oranı 1,51 olarak belirlendi. Başvuru için mobil bankacılık, çağrı merkezleri ve şubeler kullanılabilir.

İhtiyaç Kredisi İçin Başvuru Belgeleri

Temel ihtiyaçların karşılanasına yönelik başvuru yapan vatandaşların bazı belgeleri temin etmesi gerekir. Bu belgeler gelir durumunu gösterir belge, TC kimlik numarasını gösterir belge ile meslek gruplarına ait belgeler yeterli olacaktır.

Taşıt Kredisi Kampanyaları

Kamu bankaları vatandaşların piyasa koşullarında fazla mağdur olmaması için uygun faiz oranları ile taşıt kredisi kampanyası sunuyor. Bankanın sunmuş olduğu taşıt kredisinde faiz oranı 1,54 olarak belirlendi. Ziraat Bankası ise kaskolu olarak krediden faydalanacak olan müşterilerine 1,54 oranında kredi sağlıyor. Kaskosuz taşıt kredilerinde ise 1,56 faiz oranı belirlendi. Vakıflar Bankası taşıt kredisinde 1,50 oranında faiz uyguluyor.